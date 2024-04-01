ليفربول «المُفضّل» وأرسنال «المُمل»!



عمرو عبيد (القاهرة)



خرجت جميع أغلفة الصحف الإنجليزية، لتتحدث عن «منعطف سباق اللقب»، الذي قلب الأوضاع فوق قمة «البريميرليج»، بعد فوز ليفربول، وتعادل غريميه مانشستر سيتي وأرسنال، في المباراة التي جمعتهما وجهاً لوجه، لينفرد «الريدز» بالصدارة، بفارق نقطتين عن «الجانرز»، و3 نقاط عن «البلومون»، وبصورة كلوب «المبتسم»، ولقطة إهدار الفرصة الغريبة من جانب هالاند، عنونت «تيليجراف» غلافها بقولها «أفضلية ليفربول»، حيث نقلت تصريحات بيب جوارديولا التي أكد فيها أن «الريدز» يُعد حالياً الأقرب لحصد اللقب الإنجليزي، بينما قال لاعبه برناردو سيلفا، أن كل شيء «وارد» في الفترة المقبلة، لكن الأمر لا يتوقف عند حدود فوز «السيتي»، بل سيكون عليهم انتظار تعثّر «الريدز» و«الجانرز».



وقالت «تيليجراف» في تقريرها عن «قمة الجولة»، إن أرسنال نجح في الإفلات من الهزيمة أمام «السيتي» في ملعبه، للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي منذ عام 2015، ومنحت أغلب لاعبي «البلومون» 6 درجات من 10 في المباراة، باستثناء برناردو سيلفا ورودري وجفارديول، الذين حصدوا حسب تحليلها 7 درجات، بينما نال فودين وهالاند، ودوكو 5 درجات، في حين تكرر «الرقم 6» مع أغلب لاعبي أرسنال، باستثناء ساليبا وجابرييل اللذين حصدا 8 درجات، مقابل 7 لبن وايت ورايس، وكان ساكا الوحيد الذي حصل على 5 درجات في تقييم الصحيفة الشهيرة.



من جهة أخرى، عنونت «ديلي ميل» غلافها بكلمات «أرسنال المُمل»، في إشارة إلى الطريقة الدفاعية التي انتهجها «المدفعجية» في المباراة، بعدد كبير جداً من اللاعبين في المنطقة الدفاعية المتأخرة من الملعب، وهو ما صعّب من مهمة هجوم «السماوي»، لدرجة أن «بيب» أجاب ساخراً عن سؤال حول كيفية ضرب ذلك التكتل الدفاعي، بأن الحل الوحيد هو «قتل شخص ما» لتجاوز تلك المتاريس، ونشرت «ديلي ميل» صورة هالاند، وهو يُعنّف نفسه، بعد إهدار فرصة، على بُعد سنتيمترات من مرمى أرسنال، كانت تكفي لتغيير الوضع فوق قمة جدول الترتيب.

ورغم تألق محمد صلاح وفوز ليفربول في الطريق نحو الصدارة، إلا أن صحيفة «ذا جارديان» وضعت صورة أكبر لمهاجم «السيتي»، هالاند «المُحبط» بعد المباراة، ونشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إن أرسنال سيندم كثيراً على ما قدمه أمام «السيتي»، لأنه بدا «سعيداً» بنتيجة التعادل السلبي، رغم أنها أبعدته عن قمة «البريميرليج»، وقد تمنح ليفربول اللقب في النهاية، بينما كتبت «ميرور» أن «السماوي» و«المدفعجية» أطاحا بفرصهما معاً، بعد هذا التعادل «المُخيّب»، وقالت «ذا تايمز» إن «كتيبة كلوب» المفضلة الآن للفوز باللقب، بينما أكدت «إكسبريس» أن صلاح «أشعل البريميرليج».