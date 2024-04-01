الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عقوبات جديدة تحاصر إيفرتون!

عقوبات جديدة تحاصر إيفرتون!
1 ابريل 2024 13:16

 
لندن (د ب أ)


أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، أن خسائره في موسم 2022-2023 بلغت حوالي ضعف الخسائر المسجلة في الموسم السابق عليه. 

أخبار ذات صلة
اليونايتد يطلب التعاقد مع «مدير» ساوثهامبتون
كلوب: «المعدل 200» لضربات القلب!

وسجل إيفرتون خسائر بقيمة 89 مليوناً و100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن بلغت خسائره 44 مليوناً و700 ألف إسترليني في موسم 2021 -2022.
وأكد إيفرتون تعليق صفقات الرعاية مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لأجل غير مسمى، للتخفيف من الخسارة المتزايدة، ومن المقرر أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الثامن من أبريل عن الحكم الصادر بحق إيفرتون في واقعة الاتهامات الثانية للنادي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويواجه إيفرتون إمكانية خصم نقاط جديد من رصيده، بعد خصم ست نقاط من رصيده في وقت سابق، نظراً للانتهاكات التي حدثت في موسم 2021-2022، ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مثلث الهبوط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©