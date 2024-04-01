عقوبات جديدة تحاصر إيفرتون!



لندن (د ب أ)



أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، أن خسائره في موسم 2022-2023 بلغت حوالي ضعف الخسائر المسجلة في الموسم السابق عليه.

وسجل إيفرتون خسائر بقيمة 89 مليوناً و100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن بلغت خسائره 44 مليوناً و700 ألف إسترليني في موسم 2021 -2022.

وأكد إيفرتون تعليق صفقات الرعاية مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لأجل غير مسمى، للتخفيف من الخسارة المتزايدة، ومن المقرر أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الثامن من أبريل عن الحكم الصادر بحق إيفرتون في واقعة الاتهامات الثانية للنادي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه إيفرتون إمكانية خصم نقاط جديد من رصيده، بعد خصم ست نقاط من رصيده في وقت سابق، نظراً للانتهاكات التي حدثت في موسم 2021-2022، ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مثلث الهبوط.