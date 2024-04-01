تكريم الفائزين في «المهرجان الرمضاني»



دبي (الاتحاد)



شهد ختام المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم تكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومساهمين، وفاز فريق الإداريين بلقب سباعيات كرة القدم والكرة الطائرة، فيما حصد محمد الماس، وعلياء أحمد، ومحمد الزرعوني، ومحمد هجرس، وتيسير محمد، وهدى علي ألقاب تنس الطاولة «أصحاب همم وموظفين»، فيما فازت رئيسة الفلاسي وخليفة طالب بـ «البوتشيا»، بينما ذهبت ألقاب الأكاديمية في الفئات المختلفة إلى ندى عربي، وعلي حسين، وعبد الله عبد السلام، ومنى مال الله، ولقب الشطرنج إلى حمد بلال وندى السيد.

وفاز فيصل المقبالي، وحسين الماس وحمدة عبيد وغلا حسين بألقاب البوتشي، بينما فاز في الريشة الطائرة، عيسى حاجي، وهشام فاروق، ولؤى صالح، وأسماء بسام، ولطيفة صاروخ، وحصد ميشيل جوميز المركز الأول في الرماية فئة بندقية مختلط، وذهبت ألقاب المتميزين في المهرجان إلى هشام فاروق «فئة المدربين»، وعادل منصور «المتطوعين»، وفاطمة مثني «الإداريين».

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته بنجاح المهرجان وتنوعه، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير له الأثر في إضفاء أجواء المنافسة والبهجة على الأمسيات الرمضانية، وأثرى الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، في إطار الحرص على نشر الوعي التراثي والثقافي لدى الجيل الجديد من «أصحاب الهمم».

وأثنى بالرقاد على فرق العمل المختلفة للمهرجان، موجهاً الشكر إلى الرعاة والمتطوعين وأولياء أمور «أصحاب الهمم» الذين حرصوا على متابعة الفعاليات مع أبنائهم، وكل من أسهم في إنجاح «نسخة 2024».

وقال: إن النادي يحرص على توفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم، من أجل تفجير طاقاتهم في الفعاليات المهمة التي يكون لها المردود الإيجابي على مسيرتهم الحياتية.

وأضاف: إن الاعتزاز الذي رأيناه في عيون المشاركين، وحرصهم على دورهم المجتمعي، يؤكد نجاح الفعاليات المختلفة التي أضافت لهم العديد من المكاسب من المشاركة في المبادرات المجتمعية المهمة.