«الزعيم» يقاتل في «الجبهة الرابعة» بطموح التتويج

معتز الشامي (دبي)



أغلق العين ملف دوري أبطال آسيا، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أدنوك للمحترفين، بعد التعثر في فخ «التعادل المر» أمام الشارقة، وفتح ملف المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالتحضير للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد كلباء يوم الأربعاء، في ربع النهائي، وتعد الجبهة الرابعة التي ينافس فيها «الزعيم» بكل ثقة، أملاً في التتويج باللقب في نهاية الموسم.

وعانى «البنفسج» الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، محلياً وقارياً، بعد المشوار المبهر الذي قدمه في «الأبطال»، والوصول إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى حجز بطاقة نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، قبل أن يعود إلى مسار «نزف النقاط»، بعد التعادل أمام الشارقة ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين».

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد عودة لابا كودجو إلى تشكيلة «البنفسج»، بعد غياب 33 يوماً بداعي الإصابة، ورغم تسجيله في شباك «الملك»، ولكن ذلك لم يكن كافياً لضمان الخروج بـ «العلامة الكاملة»، للتمسك بأمل تضييق الفارق مع الوصل المتصدر.

وشهدت التدريبات الأخيرة للعين، تركيز الجهاز الفني على علاج السلبيات التي ظهرت في مباراة الشارقة، والتشديد على ضرورة الأداء بقوة وتركيز أمام اتحاد كلباء الذي تعرض لخسارة قاسية أمام عجمان بـ «رباعية»، ما يتوقع أن يجعله منافساً شرساً، حيث يلعب من أجل التعويض، كما طالب كريسبو من اللاعبين بضرورة تعويض جماهير العين عن التعثر في فخ التعادل في الدوري أمام الشارقة، عبر الزحف إلى نهائي الكأس، والمنافسة بقوة على اللقب، وهو ما يتطلب ضرورة التحلي بالروح القتالية العالية، وعدم التوقف كثيراً أمام حالة عدم التوفيق على سيطرت على بعض اللاعبين أمام المرمى.

وتعد عودة لابا كودجو إلى تشكيلة الفريق أمراً إيجابياً، حيث يسعى الجهاز الفني لتوظيف «القاطرة» بصورة أكثر إيجابية، من أجل ضمان استمراره في هواية هز شباك المنافسين، خاصة أن مباريات الكؤوس لا تبحث عن الأداء فقط، ولكن النتائج وتسجيل الأهداف أيضاً.