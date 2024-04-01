ميلوش يحذر «الإمبراطور» من تكرار سيناريو «العنابي»



معتز الشامي (دبي)



حذر الصربي ميلوش مدرب الوصل لاعبيه من تكرار سيناريو «التعثر المفاجئ»، الذي وقع فيه الفريق أمام الوحدة في إياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وضياع فرصته للتأهل إلى نهائي البطولة، رغم فوزه في ذهاباً 2-1، إلا أن «العنابي» تفوق بـ «رباعية» إياباً.

ويخوض «الإمبراطور» مباراة صعبة أمام الجزيرة، يوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وشهد التدريب الأخير تمسك ميلوش بأهمية المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة، التي تعتبر نهائياً مبكراً بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن مباريات الكؤوس لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، ولا تعترف بمواقف الفرق في البطولات الأخرى، مشيراً إلى أنه حذر لاعبيه من الثقة الزائد، خاصة أن الجزيرة يلعب مثل «الأسد الجريح»، الذي يبحث عن التعويض، بعد الخسارة أمام البطائح بالدوري، والتعويض الوحيد لجماهيره يكون بالقتال أمام الوصل، في ربع النهائي، أملاً في التأهل في بطولة يمكنه أن يسعى للتتويج بها هذا الموسم.

وأضاف: «المباراة صعبة للغاية، لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز، وعادة ما تحتاج مباريات الكؤوس أن يتمتع الفريق بالهدوء والنفس الطويل وعدم ارتكاب الأخطاء، وطالبت اللاعبين بذلك، وكلي ثقة في الفريق».

من جهة ثانية، يتوقع أن يجري ميلوش بعض التغييرات على التشكيلة، في ظل تعافي علي صالح الذي غاب عن مواجهة خورفكان في الدوري، ويبحث المدرب عن عنصر المفاجأة، لإرباك خطط رادوي مع الجزيرة، لاسيما في إجراء التعديلات في مراكز بعض اللاعبين، مع تغييرات في التكليفات الفنية لبعضهم الآخر.