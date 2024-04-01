العروبة يُحلق على «قمة الأولى» بـ «القوة 61»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



وسع العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى، فارق النقاط بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن «الوصيف» إلى 13 نقطة، بعدما نجح في تخطي حاجز الـ 60 نقطة، والوصول إلى «النقطة 61»، بفوزه على مضيفه يونايتد 3-2، في قمة مباريات «الجولة 26»، والتي شهدت تعثر ملاحقه دبا الحصن «الوصيف» بالتعادل مع مسافي 1-1، فيما تفوق دبا «الثالث» على الظفرة «الرابع» بنتيجة 1-0.

وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز الفجيرة الصاعد إلى المركز الخامس على مضيفه الحمرية 3-1، وخسارة العربي أمام مصفوت 1-2، فيما تغلب الجزيرة الحمراء على الرمس 3-2، وتعادل جلف أف سي والذيد 1-1، وجلف يونايتد وسيتي 1-1.

ومنح «البديلان» جابريل سانتانا والحساني تامبورا العروبة المتصدر الأفضلية في المواجهة المثيرة أمام مضيفه يونايتد على استاد مدينة دبي الرياضية، بعدما تقدم يونايتد مرتين بواسطة هدافه لويس مارسليو في الدقيقتين 12و 73، وأدرك سانتانا التعادل في المرة الأولى في الدقيقة 53، وتكفل أحمد مال الله بالهدف الثاني في الدقيقة 56 بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل الحساني تامبورا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 80.

ولم تمنع الخسارة أمام العروبة الأرجنتيني لويس مارسليو مهاجم يونايتد من الانفراد بصدارة هدافي دوري الأولى رغم تراجع ترتيب فريقه إلى المركز السادس برصيد 39 نقطة، وسجل مارسليو «ثنائية» في شباك المتصدر رفعت رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الأول لقائمة هدافي الدوري، بفارق هدفين أمام البرازيلي أليكساندر ميديروس مهاجم التعاون، في ظل غياب فريقه عن الجولة بداعي الراحة.

وفشل دبا الحصن «الوصيف» في الحفاظ على فارق النقاط التي تفصله عن العروبة المتصدر، واحتفظ بمركزه الثاني بالتعادل أمام ضيفه مسافي 1-1، وافتتح «القائد» جيلمار سليفا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، وأدرك الصربي رادوفانوفيك التعادل لمسافي في الدقيقة 59، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 48 نقطة مقابل 36 نقطة لمسافي السابع.

وكرر عامر عمر لاعب وسط دبا سيناريو مباراة الجولة الماضية أمام جلف أف سي، حينما سجل الهدف الوحيد لـ «النواخذة»، حيث عاد إلى قيادة فريقه لإلحاق الخسارة بمضيفه الظفرة 1-0، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 56، وهو الهدف الخامس للمتألق عمر في الدوري خلال الموسم الحالي، وتمسك «النواخذة» بمركزه الثالث برصيد 45 نقطة مقابل 40 نقطة للظفرة الرابع.

بدوره، حول الفجيرة تأخره أمام مضيفه الحمرية بهدف فارس الجابري في الدقيقة 52، إلى فوز ثمين 3-1 بفضل أهداف «الثلاثي» حمدان حميد في الدقيقة 68، بلايس لويك في الدقيقة 87، محمد سالم في الدقيقة 94، ورفع «الذئاب» رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، مقابل 27 نقطة للحمرية المتراجع إلى المركز 12.

وتقام الجمعة والسبت المقبلين، مباريات «الجولة 21» والمؤجلة منذ الشهر الماضي، حيث يلتقي في اليوم الأول مصفوت وجلف يونايتيد، الرمس والتعاون، الذيد وسيتي، والفجيرة والعروبة، ويلتقي السبت دبا ويوناتيد، العربي والجزيرة الحمراء، دبا الحصن والظفرة، مسافي وجلف أف سي.



نتائج «الجولة 26»

الظفرة – دبا 0-1

العروبة – يونايتد 3-2

جلف اف سي – الذيد 1-1

الحمرية – والفجيرة 1-3

جلف يونايتد – سيتي 1-1

الجزيرة الحمراء- الرمس 3-2

العربي – مصفوت، 1-2

دبا الحصن – مسافي 1-1

ترتيب فرق الصدارة

1- العروبة 61 نقطة «24 مباراة»

2- دبا الحصن 48 نقطة «23 مباراة»

3- دبا، 45 نقطة «23 مباراة»

4- الظفرة، 40 نقطة «24 مباراة»