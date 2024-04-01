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الإمارات تمنح ناكاجيما «المجد العالمي» في الجولف

الإمارات تمنح ناكاجيما «المجد العالمي» في الجولف
1 ابريل 2024 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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واصل الياباني كيتا ناكاجيما، رحلة الصعود الكبرى في عالم الجولف، بعد حصوله على أول لقب في مسيرته الاحترافية في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إثر فوزه في بطولة هيرو الهند المفتوحة، ضمن «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم.
ويعتبر ناكاجيما، بمثابة «الطفل المعجزة» في اليابان، وبدأ الجولف في سن السادسة، وتألق على صعيد الهواة بتصدره الترتيب العالمي لمدة 87 أسبوعاً متتالياً، وقبل التحول إلى الاحتراف كان للإمارات ودبي محطة مهمة في مسيرته، وتحديداً عندما قاد منتخب اليابان للفوز ببطولة «آسيا والمحيط الهادئ»، التي أقيمت في نادي خور دبي للجولف واليخوت في نوفمبر 2021، ومباشرة مطلع العام التالي بدأ رحلته في عالم الاحتراف، ليحصل على بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد العالمية.
حقق ناكاجيما «23 سنة»، الفوز في البطولة التي أقيمت في نيودلهي، بإنهاء المنافسات بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة، تقدم من خلالها 77 خطوة في تصنيف «السباق إلى دبي» لهذا الموسم، بعدما احتل المركز 13 بمجموع 657 نقطة.
استفاد «الثنائي» السويدي سيباستيان سوديربيرج، والأميركي جوانيس فيرمان من الحصول على المركز الثاني، بإنهاء البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وحصد كل لاعب 224 نقطة.
وأسهمت النقاط في تقدم اللاعبين في تصنيف «السباق إلى دبي»، حيث انتقل سوديربيرج 13 خطوة، ليصبح في المركز 14 بمجموع 656 نقطة، وتقدم فيرمان 27 خطوة ليصبح في المركز 22 وله 483 نقطة.
وتأتي بطولة هيرو الهند المفتوحة، ضمن ما يعرف باسم «السلسلة الآسيوية»، حيث سيكون هناك 5 سلاسل دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.
ويكون الختام بضيافة الإمارات الختام بنظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

 

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