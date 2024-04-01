المزيد من الغموض في مستقبل جيرو



أنور إبراهيم (القاهرة)



أضفى الفرنسي «المخضرم» أوليفييه جيرو «37 عاماً» المزيد من الغموض بشأن مستقبله مع ناديه الإيطالي ميلان ومنتخب بلاده، ولم يؤكد بشكل قاطع، ما إذا كانت بطولة «يورو2024» بألمانيا آخر وجود له مع «الديوك»، مثلما لم يؤكد أيضاً ما إذا كان انتهاء عقده هذا الصيف مع «الروسونيري» يعني عدم تجديده، أم أنه يفضل الرحيل إلى الدوري الأميركي.

ووصل جيرو إلى ميلان في 2021، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، ولم يفاتحه مسؤولو النادي بتمديده، ما قد يعني أن مستقبله سيكون بعيداً عن ميلان الموسم المقبل.

وأسهم جيرو في انتصارات ميلان خلال السنوات الأخيرة، وكان له دور مهم في حصول الفريق على بطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو» في 2022.

وفي حديث لشبكة «تيلي فوت» الفرنسية، وتعليقاً على إشارة بعض وسائل الإعلام الفرنسية إلى رحيله المحتمل إلى الدوري الأميركي لمرافقة صديقه هوجو لوريس زميله السابق في المنتخب، قال جيرو: لا تعليق ثم أضاف: الموسم لم ينته بعد، وليس لديّ ما أقوله الآن. وعندما سُئل عن محاولات لوريس إقناعه باللعب في الدوري الأميركي، قال: لم يحدث ذلك.

وبخلاف مستقبله في ميلان، فإن مستقبله مع الديوك يثير الكثيرمن الأسئلة في الآونة الأخيرة، نظراً لأنه ألمح قبل بضعة أشهر أن «يورو 2024» هي آخر بطولة يشارك فيها مع المنتخب في حالة فوز فرنسا بها.

وعندما سُئل مجدداً، قال: أفضل الاحتفاظ بالإثارة والتشويق هذه المرة، ولكنه عاد ليقول: ربما تكون آخر بطولة مع «الديوك» لأنني الآن قريب من النهاية أكثر من قربي للبداية، في إشارة إلى أن سنه الكبيرة قد تدفعه إلى الاعتزال الدولي، أو تحمل ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب على عدم الاعتماد عليه أو استدعائه في ظل وجود عدد غير قليل من المهاجمين الشباب.

وقال جيرو المولود في 30 سبتمبر1986، ينبغي الاستفادة إلى أبعد مدى من كل لحظة ألعبها مع المنتخب، ولكن لم أعلن صراحة حتى اللحظة أي شيء نهائي، فيما يتعلق بمستقبلي من «الديوك».