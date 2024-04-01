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الرياضة

«الإمارات للدراجات» ضمن أوائل «طواف فلاندرز»

«الإمارات للدراجات» ضمن أوائل «طواف فلاندرز»
1 ابريل 2024 16:00

بروكسل (وام)
أنهى ثلاثة متسابقين من فريق الإمارات للدراجات الهوائية «طواف فلاندرز»، ضمن المراكز الخمسة الأولى بتحقيق المراكز «الثالث والرابع والخامس»، مع نيلز بوليت وميكيل بيرج وأنطونيو مورجادو على التوالي.
وسيطر ماتيو فان دير بويل (فريق ألبيسين- ديسيونينك) على السباق، الذي انطلق من أنتويرب، وانتهى تحت المطر في أوديناردي على مسار بطول 270,8 كم، وتقدم بطل العالم على الثنائي، بيدرسن (فريق ليدل- تريك) وفيرميرش (فريق ألبيسين- ديسيونينك) على بُعد 56 كم من خط النهاية، ثم تقدمت مجموعة من 20 دراجاً إلى صدارة السباق قبل أن يُظهر فان دير بويل أفضل ما لديه على كوبينبرج قبل انتهاء السباق بحوالي 45 كيلومتراً.
ولم يتمكن أحد من اللحاق بالدراج الهولندي الذي احتفل بفوزه الثالث في «الروند».
شهد السباق خلف بطل العالم منافسة مثيرة للاهتمام من عدة أبطال رئيسيين للوصول إلى منصة التتويج، واختتم فريق الإمارات يوماً ناجحاً بالحصول على المراكز الثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى ويلينز في المركز الثاني عشر.
وأعرب بوليت عن سعادته بالنتيجة، خاصة أنها تعد ثاني مرة يصعد فيها على منصة تتويج رئيسة بعد منصة باريس- روبيه، وقال «كنت بالفعل في حافلة الفريق، ثم جاءني اتصال يخبرني أنني في المركز الثالث، أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، فالوصول إلى منصة التتويج في طواف فلاندرز هو أمر مميز.. نستحق هذه النتيجة كفريق، لأننا قدمنا أداءً جيداً للغاية، مع وجود أربعة متسابقين في المراكز الـ 12 الأولى».

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