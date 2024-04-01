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الرياضة

«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»

«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
1 ابريل 2024 17:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


اقتنص اتحاد كلباء صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بفوزه على عجمان 3-1، وتراجع العين إلى الوصافة «مؤقتاً» بخسارته أمام الشارقة 1-2، ضمن «الجولة 17» والتي شهدت فوز حتا على النصر 4-1، وتعادل بني ياس والإمارات 1-1، وتفوق الوحدة على شباب الأهلي 2-0، والوصل أمام خورفكان 2-0، فيما تعادل الجزيرة والبطائح 2-2.
وصعد «النمور» إلى صدارة «دوري 21» برصيد 35 نقطة، بفضل الفوز على مضيفه عجمان 3-1، وسجل للضيوف زكريا محمد «هدفين» في الدقيقتين 64 و67، ومحمد البلوشي في الدقيقة 79، فيما سجل ياسين جابري هدف «البرتقالي» في الدقيقة 80، ولعب «البرتقالي» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17، بعد طرد حارسه أحمد آل علي، ومشاركة الحارس عبدالعزيز العلي بديلاً للاعب الوسط محمد الكندي.
واستفاد «النمور» من تعثر العين، والذي تلقى الخسارة الأول في الموسم أمام مضيفه الشارقة 1-2، وافتتح محمد سوماه التسجيل لـ «الملك» من متابعة لكرة مرتدة من الحارس، إثر ركلة حرة في الدقيقة 41، وأضاف سعيد الكعبي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 70، فيما سجل «البديل» يوسف يعقوب هدف العين الوحيد في الدقيقة 93، ورفع الشارقة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي «الزعيم» برصيد 35 نقطة، ليتراجع إلى الوصافة وفي جعبته مباراة مؤجلة أمام الجزيرة من ختام الدور الأول.
وارتقى الوصل إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بالفوز على مضيفه خورفكان 2-0 بفضل هدفي روي مبونجيو في الدقيقة 77، وعبدالله الشامسي في الدقيقة 95، واستفاد «الإمبراطور» من تعثر الجزيرة «المتراجع» إلى المركز الخامس، بتعادله مع البطائح 2-2.
في المقابل، نجح الوحدة «السادس» برصيد 26 نقطة في التفوق على شباب الأهلي 2-0 «المتراجع» إلى «المركز السابع» 2-0، وسجل منصور المنهالي في الدقيقة 46، وأحمد جوار في الدقيقة 97 «العنابي».
وعلى استاد حمدان بن راشد في حتا سجل دورو دابو المهاجم المقيم للإعصار «هاتريك»، ليسهم في فوز فريقه على ضيفه النصر 4-1، ورفع حتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، متفوقاً على «العميد» المتراجع إلى المركز الحادي عشر بالرصيد ذاته من النقاط.

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نتائج مباريات الجولة 17
حتا – النصر 4-1
بني ياس – الإمارات 1-1
شباب الأهلي – الوحدة 0- 2
عجمان – اتحاد كلباء 1- 3
الجزيرة – البطائح 2-2
خورفكان – الوصل 0- 2
الشارقة – العين 2-1

ترتيب الصدارة 
اتحاد كلباء، 35 نقطة «17 مباراة»
العين، 35 نقطة «16 مباراة»
الشارقة، 33 نقطة «16 مباراة»
الوصل، 31 نقطة «16 مباراة»

 

 

 

 

الإمارات
دوري تحت 21
اتحاد كلباء
عجمان
العين
الشارقة
حتا
النصر
الوحدة
شباب الأهلي
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