هامان يطلب بإقالة توخيل فوراً والتعاقد مع مورينيو



برلين (د ب أ)



يرى ديتمار هامان اللاعب السابق للمنتخب الألماني، أنه يتوجب على بايرن ميونيخ إقالة مدربه توماس توخيل بشكل فوري، وأوصى بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو خلفاً له. وقال هامان اللاعب السابق لبايرن ميونيخ لشبكة «سكاي سبورتس»، إن هزيمة النادي البافاري أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين كشفت الحقائق، مؤكداً ضرورة عودة الزخم للفريق.

وأضاف: «لا يمكن السماح بإنهاء الموسم بمثل هذه الطريقة»، في إشارة إلى تأخر البايرن بفارق 13 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر «البوندسليجا»، بجانب خروجه من كأس ألمانيا.

وأوضح هامان أن إدارة بايرن ميونيخ عليها أن تسأل نفسها ما إذا كانت ترغب في العمل مع توماس توخيل خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف هامان سجل توخيل مع بايرن ميونيخ بأنه «باهت للغاية».

ودعا هامان للتعاقد مع مورينيو الذي أقيل من تدريب روما، موضحاً «إنه محترف هائل، يمكنني أتخيله يقول (سأبقى لثمانية أو عشرة أسابيع وإذا سارت الأمور بشكل جيد سأبقى لعام آخر)».

ويرى هامان أن بايرن ميونيخ «مازال نادياً كبيراً، وهناك الكثير من المدربين الذين ليس لديهم عمل حالياً».

وأشار مايكل ريشكه المدير الرياضي السابق لبايرن ميونيخ إلى أن «مورينيو فنان التحفيز، ولديه هالة وشخصية، لا أقول إنه الحل لكن على الأقل هذه فكرة تحتاج إلى مناقشة».