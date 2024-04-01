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الرياضة

بوستيكوجلو يتغزل في «قائد الفطرة»

بوستيكوجلو يتغزل في «قائد الفطرة»
1 ابريل 2024 20:12

 
لندن (رويترز)

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، إن قائد فريقه سون هيونج-مين برز قائداً بالفطرة، بعد رحيل مجموعة من اللاعبين المهمين عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقدم عروضاً رائعة باستمرار هذا الموسم.
وحصل سون، متصدر ترتيب هدافي توتنهام هذا الموسم برصيد 15 هدفاً كما صنع ثمانية أهداف، على شارة القيادة بعد رحيل هاري كين الهداف التاريخي للنادي إلى بايرن ميونيخ الألماني العام الماضي.
كما فقد توتنهام كذلك هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم، الذي انتقل إلى لوس انجلوس إف.سي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد 11 عاماً قضاها في شمال لندن.
وأبلغ بوستيكوجلو الصحفيين قبل رحلة الفريق لمواجهة وستهام يونايتد (الثلاثاء) «لم يكن قراراً كبيراً (منح شارة القيادة إلى سون)، وكان لهوجو تأثيره الكبير، وهاري أيضاً، وإريك داير كذلك، هناك آخرون كانوا في النادي لفترة طويلة، جزء من ذلك، هو أنني شعرت أننا بحاجة لإجراء تغيير، لإظهار أننا عازمون على اتخاذ قرار جديد، شعرت أن سون كان قائداً بالفطرة كما أنه قائد في منتخب بلاده، لم أتردد أبداً في وضعه بذلك المكان، وفي بعض الأحيان عندما تحصل على المنصب «القائد» رسمياً يكون ذلك عبئاً، لكن مستواه كان مذهلاً».
وحظيت الفلسفة الهجومية للمدرب الأسترالي بالكثير من الثناء منذ توليه تدريب توتنهام في يونيو الماضي، وتصدر فريقه الترتيب، بعدما تجنب الخسارة في أول عشر مباريات.
لكن توتنهام الآن يحتل المركز الخامس متأخراً بثلاث نقاط عن أستون فيلا رابع الترتيب الذي لعب مباراة أكثر.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
سون هيونج مين
هاري كين
بايرن ميونيخ
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