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الرياضة

«العين للفروسية» يكمل الاستعداد لختام موسم السباقات

«العين للفروسية» يكمل الاستعداد لختام موسم السباقات
1 ابريل 2024 20:16

العين (وام)

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يستعد نادي العين للفروسية والرماية والجولف لاختتام موسم السباقات في 5 أبريل الحالي بفعاليات السباق الأخير للخيول العربية الأصيلة.
وأكد محمد راشد الناصري مدير عام النادي، اكتمال الاستعدادات لتنظيم آخر سباق للخيول العربية الأصيلة، في الموسم الحالي بتواجد نخبة الخيول والفرسان.
وأعلن الناصري تنظيم منافسات في رياضات الجولف والرجبي والرماية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى فعاليات الطيران الورقي واللاسلكي في نادي العين للهواة، بعد دمجه مع النادي، بجانب التعاقد مع شركة متخصصة، بهدف تنظيم فعاليات على حلبة السيارات، في نادي العين للهواة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد القادم.
وقال: راضون عن التنظيم الجيد للمنافسات التي نظمها النادي في الموسم الحالي، بتوجيهات ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، والحضور الجماهيري الكبير الذي ترجم الشغف بما نقدمه من فعاليات، ونقوم بتقييم المنافسات التي ينظمها النادي بعد كل مناسبة، وصولاً إلى الأداء المميز، بجانب ذلك نستفيد من الملاحظات في إطار حرصنا على جودة العمل، ومراجعة الأداء بالثقة الكبيرة في قدرتنا على استدامة التميز، والوصول إلى أفضل الممارسات.
وحول تجربة إقامة سباقات الخيول العربية قبل الإفطار في شهر رمضان، قال الناصري: حرصنا في النادي على التنظيم الجيد للسباقات في شهر رمضان، وتوفير الأجواء المناسبة أمام الجمهور، والحل المناسب من وجهة نظرنا في نادي العين للفروسية، هو إقامة جميع الأشواط بعد الإفطار في شهر رمضان من العام المقبل، لتوافر الظروف الملائمة لتنظيمها على مضمار السباقات بالنادي.

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