

الظفرة (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق المرحلة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء في دورتها الخامسة 2023 - 2024، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث خلال عيد الفطر من 11 إلى 13 أبريل الجاري، على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

تأتي إقامة البطولة ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، سعياً لتنظيم الصيد الكنعد وفق قوانين الدولة ومنع الصيد الجائر، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل منطقة الظفرة وجزرها، وإيجاد فرصة للهواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط هواية صيد الأسماك ونشرها، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، واستقطاب مشاركة واسعة من عشاق الصيد وجعل المسابقة موسمية.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة، 20 جائزة لفئتي الرجال والنساء بقيمة 920 ألف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل فئة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، وتوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.

المرحلة الختامية من بطولة الظفرة لصيد الكنعد تنطلق 11 أبريل



وتميزت الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد بإضافة جائزة «بطل الموسم» التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث (السلع، المغيرة، الظفرة الختامية)، ويحصل الفائز بلقب «بطل الموسم» في فئة الرجال على سيارة نيسان باترول، وتحصل الفائزة بلقب «بطلة الموسم» لفئة النساء على سيارة «ربدان»، وتُحتسَب النقاط من المركز الأول إلى المركز الثلاثين وفقَ جدولٍ خاص بذلك.

وحدَّدت اللجنة المنظِّمة للبطولة طريقة الصيد المسموحة في البطولة بطريقة اللفاح (التشخيط) بالصنارة والونش، ولا يُسمَح بالصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها (الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة، البويه)، وأي من الوسائل الأخرى.

والمسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين وزوّار دولة الإمارات، والصيد متاح للمشاركين في جميع مناطق الدولة التي يصرح بالصيد فيها، ويُشترَط للمشاركة في البطولة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني «kingfish.aldhafrafestival.com»، والتقيُّد بشروط الأمن والسلامة وفق النظم، ويمكن الاطلاع على لوائح البطولة عبر منصات التواصل الاجتماعي (تراثنا) التابعة لهيئة أبوظبي للتراث.