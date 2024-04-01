سالم القاسمي يتوج «شعم سيتي» بطل «ملتقى الوفاء خور خوير»



رأس الخيمة (وام)



شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس الاتحادات الآسيوي والإماراتي والعربي للمبارزة، ختام منافسات بطولة ملتقى الوفاء خور خوير 2024، بحضور أحمد علي بن حسون، وأحمد علي المهبوبي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وعدد من أعيان المناطق والمسؤولين، وجمع غفير من الرياضيين ومؤثري التواصل الاجتماعي والأهالي.

وتم تتويج فريق شعم سيتي بكأس البطولة، بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق ون بيس 3-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1، في لقاء أداره الحكم الدولي صقر الزعابي.

وتوجه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بالشكر إلى اللجنة المنظمة لملتقى خور خوير 2024، على حُسن الإعداد والتنظيم المتميز للبطولة، والختام المشرف لهذه الدورة، كما شكر جميع الفرق المشاركة في الدورة على التعاون والأخلاق والمستوى الرفيع الذي حاز على رضا كل من تابع الدورة ميدانياً.

وأضاف: أبارك لفريقي شعم سيتي وون بيس تأهلهما إلى المباراة النهائية، وتقديمهما لنهائي استمتعت به الجماهير الحاضرة.

واختتم الشيخ سالم بن صقر القاسمي بالقول: إن النجاح أصبح يقود إلى نجاح أكبر، من خلال خلية العمل المنظمة التي تعمل داخل اللجنة المنظمة لبطولة ملتقى خور خوير 2024.