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الرياضة

الأهلي يوافق على لقاء الزمالك بالدوري في السعودية

الأهلي يوافق على لقاء الزمالك بالدوري في السعودية
1 ابريل 2024 21:30

 
القاهرة (د ب أ)

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أبدى النادي الأهلي موافقته المبدئية على خوض مواجهتي القمة بالدوري المصري لكرة القدم أمام غريمه التقليدي الزمالك، بالسعودية في الفترة المقبلة.
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن مجلس إدارة النادي أرسل خطاباً لرابطة الأندية المحترفة، وذلك عقب اجتماع عقد بمقر النادي، وذلك بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.
وأوضح الأهلي في بيان له: «الخطاب تضمن أنه بالإشارة إلى موقفنا من إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالسعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطاً بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة، بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية».
وأضاف: «طالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام، فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك، مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كافٍ لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة أفريقية قادمة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقاً».
وكانت السعودية قد استضافت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في مارس الماضي، حيث فاز الأهلي 2 -صفر خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «أول بارك» في العاصمة السعودية الرياض.

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