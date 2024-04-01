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الرياضة

مدرب وستهام يطالب بدعم صاحب «العروض المتواضعة»

مدرب وستهام يطالب بدعم صاحب «العروض المتواضعة»
1 ابريل 2024 21:55

لندن (رويترز)

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قال ديفيد مويز مدرب وستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب خط الوسط كالفين فيليبس المعار إلى الفريق بحاجة إلى الدعم، وإن النادي سيقدم له كل المساعدة التي يحتاج إليها، وذلك مع استمرار العروض المتواضعة للاعب منتخب إنجلترا.
وكان فيليبس «28 عاماً» قد قضى فترة صعبة مع مانشستر سيتي، بعد الانضمام إليه من ليدز يونايتد في صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني «56.43 مليون دولار» في عام 2022.
وشارك اللاعب أساسياً ست مرات خلال 18 شهراً، وانضم إلى وستهام في يناير الماضي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.
والتقطت الكاميرات فيليبس، الذي يتبقى أربعة أعوام في عقده مع مانشستر سيتي، يوم السبت الماضي، وهو يوجه إشارة إلى مشجع، بعد انتقادات لأدائه خلال هزيمة وستهام 4-3 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتسبب فيليبس في ركلة جزاء مثيرة للجدل، بعد دقائق من مشاركته من مقعد البدلاء، ما مهد الطريق أمام نيوكاسل لتحقيق عودة هائلة في المباراة على ملعب سانت جيمس بارك.
وقال مويز للصحفيين «كالفين إنسان، وما يحتاج إليه هو الدعم ومساعدة الناس له، وهو ما سنفعله، ونحن بحاجة إلى أن تقدم جماهيرنا الدعم الذي يحتاج إليه جميع لاعبينا، كالفين لاعب جيد حقاً، وأعتقد أننا لا يزال بإمكاننا الاستفادة بالفترة التي سيقضيها معنا هنا».

الدوري الإنجليزي
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