الجزيرة والوصل.. «الطموح المشترك» فـي «القمة النارية»

مراد المصري (أبوظبي)

يشهد ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إقامة مباراتين في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، حيث يلتقي الجزيرة مع الوصل، على استاد هزاع بن زايد، وعجمان مع النصر على استاد الشارقة.

وترفع الفرق شعار ما بين «الطموح» لـ«الإمبراطور» الذي يتصدر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه العين في ختام «الجولة 17»، ومع اقترابه من استعادة «الدرع»، فإن الأهداف أصبحت أكبر بمحاولة الفوز بـ «الثنائية»، فيما يرفع «فخر أبوظبي» و«البرتقالي» و«العميد» شعار «التعويض» بعدما خرجت من بقية المسابقات، وتمني النفس بإنهاء الموسم بصورة مثالية عبر رفع اللقب الأغلى.

ويلتقي الجزيرة مع الوصل في مواجهة نارية لا تخضع للحسابات السابقة، ورغم أن «فخر أبوظبي» لا يمر بأفضل أحواله، بعدما غاب عنه الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري، إلا أنه يملك دائماً الأسلحة اللازمة لحصد الانتصارات في هذا النوع من المباريات.

ويمر الوصل بأفضل أحواله الفنية والمعنوية، وأثبت ذلك من خلال الفوز بـ «ثلاثية» على خورفكان بالدوري، كما أنه تفوق على الجزيرة بالذات 4-2 في اللقاء السابق بينهما في نوفمبر الماضي بالدوري، ويضم الفريقان عدداً من النجوم، خاصة من عناصر المنتخب الوطني.

ويتجدد الموعد على «دكة البدلاء» بين الصربي ميلوش مدرب الوصل وميريل رادوي مدرب الجزيرة، اللذين التقيا في ديسمبر الماضي، لكن وقتها كان رادوي مع البطائح، وخسر المواجهة 1-4، مما يجعله يتطلع إلى رد الاعتبار أمام منافسه الذي يريد بدوره مواصلة تأكيد تفوقه عليه.

وفي اللقاء الآخر، يلتقي عجمان والنصر بلقاء يعيد ذكريات سعيدة دائماً لـ «البرتقالي» الذي حصد اللقب مرة واحدة في تاريخه، عندما تفوق على «العميد» في المباراة النهائية في عام 1984.

كما أن النصر يتطلع إلى تكرار تفوقه على منافسه الذي أقصاه من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد التعادل 2-2، والفوز 4-1، وأيضاً لقاء الدور الأول بالدوري بثلاثية.

واختلف أداء النصر منذ تولي الهولندي ألفريد شرودر مهمة المدير الفني للفريق، حيث توالت النتائج الإيجابية، وأصبح سقف الطموح أعلى للفريق لمحاولة البحث عن النهاية السعيدة، من خلال رفع الكأس الغالية للمرة الخامسة.

وتطور أداء عجمان مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا، وابتعد عن مناطق الهبوط نسبياً، بعد «الفوز الثمين» على اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة من الدوري، وسط استعادة المغربي وليد أزارو «شهية التهديف» بتسجيل «سوبر هاتريك». وتستكمل مواجهات ربع نهائي الكأس، بإقامة مباراتين غداً، عندما يلتقي الشارقة وشباب على استاد آل مكتوم في دبي، واتحاد كلباء والعين على استاد زعبيل في دبي.