الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب: «المعدل 200» لضربات القلب!

كلوب: «المعدل 200» لضربات القلب!
1 ابريل 2024 23:01

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
اليونايتد يطلب التعاقد مع «مدير» ساوثهامبتون
مدرب وستهام يطالب بدعم صاحب «العروض المتواضعة»


أقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأن فريقه تنتظره المزيد من اللحظات العصيبة، وأن عليه أن يستمتع بها، وبعد الفوز المثير على برايتون بهدفين مقابل هدف، وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيداً من تعادل مانشستر سيتي سلبياً مع ضيفه أرسنال.
ويتبقى تسع مباريات لليفربول حتى نهاية الموسم، من بينها ثلاث مواجهات صعبة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا. وقال كلوب «علينا أن نتجاوز ذلك، ونقرر ما إذا كنا نستمتع بهذا الأمر أم لا؟».
وأضاف «سيكون الوضع صعباً نعم، يكون هناك بعض اللحظات المثيرة للأعصاب، ومعدل ضربات القلب سيكون 180 أو 200، من حين لآخر إذا شاهدت المباريات أو شاركت بها ولكن إذا استمتعنا جميعاً بذلك، سيكون لدينا فرصة، وإذا لم نستمتع سيبقى أيضاً لدينا فرصة، الأمر أكثر صعوبة حقاً ولهذا السبب نحاول أن نبقى إيجابيين في كل هذه اللحظات».
وأوضح «وضعية رائعة تلك التي أوصلنا إليها الأولاد، نتصارع مع ناديين آخرين على الجائزة الكبرى في الكرة الإنجليزية، وسنرى كيف ستنتهي الأمور، ولكني قررت أنني سأحاول جاهداً الاستمتاع بالأمر».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر سيتي
أرسنال
يورجين كلوب
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©