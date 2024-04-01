كلوب: «المعدل 200» لضربات القلب!



لندن (د ب أ)



أقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأن فريقه تنتظره المزيد من اللحظات العصيبة، وأن عليه أن يستمتع بها، وبعد الفوز المثير على برايتون بهدفين مقابل هدف، وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيداً من تعادل مانشستر سيتي سلبياً مع ضيفه أرسنال.

ويتبقى تسع مباريات لليفربول حتى نهاية الموسم، من بينها ثلاث مواجهات صعبة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا. وقال كلوب «علينا أن نتجاوز ذلك، ونقرر ما إذا كنا نستمتع بهذا الأمر أم لا؟».

وأضاف «سيكون الوضع صعباً نعم، يكون هناك بعض اللحظات المثيرة للأعصاب، ومعدل ضربات القلب سيكون 180 أو 200، من حين لآخر إذا شاهدت المباريات أو شاركت بها ولكن إذا استمتعنا جميعاً بذلك، سيكون لدينا فرصة، وإذا لم نستمتع سيبقى أيضاً لدينا فرصة، الأمر أكثر صعوبة حقاً ولهذا السبب نحاول أن نبقى إيجابيين في كل هذه اللحظات».

وأوضح «وضعية رائعة تلك التي أوصلنا إليها الأولاد، نتصارع مع ناديين آخرين على الجائزة الكبرى في الكرة الإنجليزية، وسنرى كيف ستنتهي الأمور، ولكني قررت أنني سأحاول جاهداً الاستمتاع بالأمر».