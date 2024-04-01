اليونايتد يطلب التعاقد مع «مدير» ساوثهامبتون



لندن (د ب أ)



تقدم نادي مانشستر يونايتد بعرض رسمي للتعاقد مع جاسون ويلكوكس مدير كرة القدم بنادي ساوثهامبتون، حسبما ذكرت وكالة «بي ايه» للأنباء.

وتولت مجموعة «إينيوس» مؤخراً مسؤولية عمليات كرة القدم في مانشستر، جزءاً من الاتفاق الذي شهد استحواذ الملياردير سير جيم راتكليف على نسبة الأقلية في ملكية النادي. ويحاول مانشستر أيضاً التعاقد مع دان أشورث المدير الرياضي لنيوكاسل يونايتد الذي حصل على أجازة نهاية الخدمة، لكن المفاوضات أيضاً جارية مع ويلكوكس.

وتولى ويلكوكس «53 عاماً» منصب المدير الرياضي بنادي ساوثهامبتون المنافس في دوري البطولة الإنجليزية الصيف الماضي، بعد رحيله عن مانشستر سيتي، الذي عمل من خلاله لمدة 11 عاماً في منصب مدير أكاديمية النادي.

ويرتبط ويلكوكس بعلاقة طيبة مع عمر بيرادا الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، من خلال فترة عملهما سوياً في مانشستر سيتي.