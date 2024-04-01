العين بطل مهرجان سالم بن حم

العين (الاتحاد)

أحرز العين لقب مهرجان سالم بن محمد بن حم الرمضاني الثالث لكرة القدم، وأسفرت النتائج عن تتويج فريق العين، بقيادة سليم بن حم بكأس تحت 10 سنوات، وحصلت أكاديمية النمور على المركز الثاني، وذهب لقب تحت 13 سنة إلى العين، بقيادة سالم بن حم، وأكاديمية النمور وصيفاً. وقام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية والكؤوس والميداليات على الفرق والحكام واللجنة المنظمة واللاعبين المتميزين.

وهنأ الشيخ الدكتور محمد بن حم الفرق الفائزة بالبطولة مشيداً بما تميزت به من روح المنافسة، متمنياً للفرق التي لم يحالفها الحظ التوفيق في البطولات القادمة.

وأشار عمر سعيد لافي المشرف العام على البطولة إلى أن المهرجان شهد مشاركة 70 لاعباً من أكاديمية النمور الرياضية، ومدرسة دار العلوم، والعين وفريق سالم بن حم. وشهد المهرجان إقبالاً جماهيرياً لافتاً من المجتمع المحلي وأهالي الطلبة المشاركين في أجواء عائلية متميزة ومتجددة.