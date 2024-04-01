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الرياضة

أليجري يتحدث عن «تأمين المكان»!

أليجري يتحدث عن «تأمين المكان»!
2 ابريل 2024 00:07

 
روما (د ب أ)

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حث ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، لاعبيه على المضي قدماً في محاولتهم لإنهاء الموسم الحالي بطريقة جيدة، رغم الصعوبات العديدة التي تواجه الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن يوفنتوس الذي خسر صفر-1 أمام لاتسيو يوم السبت الماضي، بات بعيداً بفارق 17 نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان، ولا يملك حالياً سوى اللعب على بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبطولة كأس إيطاليا.
ويحاول يوفنتوس اتخاذ خطوة نحو الفوز بلقب كأس إيطاليا، وذلك حينما يلعب «الثلاثاء» أمام نادي العاصمة روما للمرة الثانية خلال أربعة أيام، لكن هذه المرة ستكون على أرضه في «أليانز ستاديوم»، في ذهاب نصف النهائي، حيث يواجه الفائز من فيورنتينا أو أتالانتا. وقال أليجري في مؤتمر صحفي: «يجب أن يكون لدى اللاعبين ثقة في أنفسهم، أنهم مجموعة رائعة، ويمنحون كل ما لديهم على أرض الملعب».
وأضاف: «يجب علينا مواصلة العمل، ولا يزال نملك هدفين مهمين، وهما تأمين مكان في دوري الأبطال، وكأس إيطاليا».
وتابع أليجري: «ليست لدي انتقادات بشأن اللاعبين، يجب عليهم عبور تلك الفترة الصعبة».

الدوري الإيطالي
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