رونالدو «الأفضل» في الدوري السعودي للمرة الرابعة



الرياض (د ب أ)



تُوج قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر مارس 2024.

وتألق رونالدو بشكل لافت في الجولات الثلاث السابقة بالدوري السعودي، حيث كان اللاعب الأكثر تسجيلاً وصناعة للأهداف، خلال الجولات الثلاث.

وفاز رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي للمرة الرابعة في الموسم الحالي. ولم يسجل النجم البرتغالي أي أهداف خلال هزيمة النصر أمام ضيفه الرائد 1-3، في الجولة الثالثة والعشرين، لكنه سجل هدفاً من ضربة جزاء، خلال فوز فريقه على الأهلي بهدف في الجولة الرابعة والعشرين، ثم سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال الفوز الكاسح للنصر على الطائي 5-1، في الجولة الخامسة والعشرين.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 26 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن الصربي ميتروفيتش هداف الهلال.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

وفاز خورخي جيسوس المدير الفني للهلال بجائزة أفضل مدرب للمرة الخامسة هذا الموسم، بعد أن قاد فريقه لتحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الشهر المنقضي.

وحصد مايلسون سانتوس، حارس التعاون، جائزة أفضل حارس، إذ اهتزت شباكه مرة واحدة فقط خلال ثلاث مباريات.