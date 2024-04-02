تتويج دبا بطلاً لـ«دوري تحت 21»

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق نادي دبا لكرة القدم بطلاً لمسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، بعد فوزه على فريق رأس الخيمة 6-0، في المباراة التي جرت على ملعبه، ضمن مباريات الجولة الـ 18 والأخيرة للمسابقة، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 48 نقطة، ليحصد درع المسابقة عن جدارة واستحقاق.

سجل أهداف اللقاء، موسى كوني «هدفين»، وزايد إبراهيم، وأحمد نبيل، وخالد عبدالله، وراشد نبيل.

وخلال مراسم التتويج، سلم فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، الجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق دبا الميداليات الذهبية، ودرع بطولة الدوري، بحضور أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة النادي وشركة دبا لكرة القدم.

ونجح فريق الظفرة في حصد لقب «وصيف» دوري الشباب، بعد تعادله الإيجابي مع فريق دبا الحصن 2-2، ضمن ذات الجولة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق العروبة صاحب المركز الثالث، والذي خسر مباراته أمام فريق الفجيرة بثلاثة أهداف لهدف، وتجمد رصيده عند 28 نقطة.

شارك في هذه النسخة من المسابقة 7 فرق، وهي: دبا، الظفرة، العروبة، رأس الخيمة، العربي، الفجيرة ودبا الحصن، وأقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أدوار.

وحصد فريق دبا، خلال مشواره في المسابقة، 48 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة، بينما خسر مباراتين، ولم يتعادل طوال مشوار البطولة، ويمتلك أقوى خط هجوم برصيد 73 هدفاً، وأقوى خط دفاع، حيثُ استقبلت شباكه 10 أهداف فقط.

وتربع موسى كوني لاعب فريق دبا على صدارة هدافي المسابقة برصيد 20 هدفاً، يليه زميله في الفريق اللاعب ستانلي أوجوه، وله 13 هدفاً، وحل لاعب فريق العربي حمد إبراهيم في المركز الثالث، وله 11 هدفاً.