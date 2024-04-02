«الوقت الضائع» يبتسم لـ «الراقي» في «الانتصار النادر»

علي معالي (دبي)

للمرة الأولى، ابتسم الوقت الضائع لفريق البطائح بتحقيق الانتصار، والفوز بنقاط المباراة الثلاث منذ وجوده بدوري أدنوك للمحترفين، حيث كانت المباراة الأخيرة ضد الجزيرة في الجولة الـ 17 مثالية للغاية لـ «الراقي»، عندما سجل البرازيلي الشاب ألفارو أوليفيرا الهدف الثالث لفريق في الدقيقة 92، وكانت النتيجة قبلها 2-2، ليسجل الفريق انتصاراً مهماً للغاية، رفع رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز السابع، ويؤكد الفريق حضوره بقوة بالمنطقة الدافئة في موسمه الثاني على التوالي بالمحترفين.

وكان اللاعب صاحب هدف التفوق في اللقاء قد شارك في الدقيقة 79 بدلاً من الكاميروني أناتولي أبانج، ليضع بصمته الإيجابية بهدف جاء في توقيت هو الأول من نوعه قبل نهاية اللقاء بلحظات، ليؤكد رغبة البطائح الكبيرة يومها في تعديل نتيجة المباراة لمصلحته، خاصة أن المباراة قد شهدت تقدم الجزيرة في الدقيقة 8، ولكن البطائح نجح في التعادل ثم التقدم، وفي الدقيقة 82 أدرك الجزيرة التعادل 2-2، ليأتي الوقت الضائع مبتسماً للفريق بانتصار مثير في الدقيقة 92.

وسبق للبطائح أن سجل في الوقت القاتل مرتين من قبل، ولكن ليس بالوضعية التي كانت في مباراة الجزيرة الأخيرة، حيث سبق في الموسم الماضي أن سجل الفريق في الدقيقة 99 بهدف ثان في شباك اتحاد كلباء عن طريق جواو نوفايس، وانتهت المباراة 2-0 في الجولة الأولى، وتكر الموقف نفسه مع الفريق نفسه أيضاً في الدور الثاني بهدف لورينسي من ضربة جزاء في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة يومها بالتعادل 2-2.