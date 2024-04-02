«النمور» يأمل تحقيق «المفاجأة الثالثة» أمام «الزعيم»

أبوظبي (الاتحاد)

استعد اتحاد كلباء لمواجهة العين غداً الأربعاء في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتطلعات تحقيق المفاجأة للمرة الثالثة هذا الموسم أمام «الزعيم».

ونجح «النمور» من اقتناص التعادل أمام العين في المواجهة السابقة بينهما في الدوري، والتي انتهت بنتيجة 2-2، كما نجح من العودة من خسارته بثنائية في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليحقق الفوز بثنائية في لقاء الإياب، قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح.

ويتطلع الفريق بقيادة غازي الشمري، المدرب الذي قاده في الفوز، خلال الوقت الأصلي في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى محاولة تكرار المحاولة، رغم أن الظروف مختلفة نسبياً، بعدما قام «الزعيم» وقتها بتغييرات على تشكيلته الأساسية بحكم مشاركته في دوري أبطال آسيا، وهو ما يعول عليه «النمور» مرة أخرى، بالنظر لترقب خوض منافسه سلسلة من المباريات القوية أمام النصر والجزيرة في الدوري، ثم الهلال السعودي مرتين في دوري الأبطال.

وظهر التركيز واضحاً في معسكر «النمور»، خلال التحضيرات لخوض هذا اللقاء، حيث يعول فريق الساحل الشرقي، على محاولة الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، وكتابة التاريخ فيها، حيث يتوقع أن يقوم ببعض التغييرات على تشكيلته الأساسية، مع عودة أندريس فومبيرجر، مع ترقب جاهزية سلطان عادل الذي تألق في صفوف منتخبنا الوطني مؤخراً.