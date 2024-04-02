تأجيل مباريات العين في الدوري والكأس من أجل «الآسيوية»

معتز الشامي (دبي)

أعلن نادي العين عن مبارياته الرسمية التي سيخوضها خلال شهر أبريل الجاري، والتي ستبدأ بالمواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما تقرر ترحيل مباراته أمام الإمارات في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كان مقرراً لها 20 أبريل الجاري.

وينافس «الزعيم»، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تنتظره مباراتان أمام الهلال السعودي، ذهاباً يوم 16 أبريل الجاري، والعودة يوم 23 من الشهر نفسه، وفي حال تأهل العين إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بالفوز على اتحاد كلباء مساء اليوم، فيتوقع أن يتم تأجيل تلك المباراة، وذلك لتعارضها مع مواعيد مباريات «الزعيم» في دوري الأبطال، حيث تقرر أن تقام مواجهات نصف نهائي الكأس في 16 و17 أبريل الجاري.

وبنظرة على المباريات الرسمية للعين، سيخوض الفريق مباراة اتحاد كلباء مساء اليوم، ثم يلعب أمام النصر في الجولة الـ18 من الدوري يوم السبت المقبل، ثم يخوض المباراة المؤجلة من الجولة 13 أمام الجزيرة يوم 11 أبريل، قبل أن يخوض مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي دون أن يتم جدولة أية مباريات بينهما.

وتم ترحيل مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تجمع «الزعيم» في مواجهة «العنابي»، لموعد آخر يتم جدولتها لاحقاً، حيث كانت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين قد وضعت مقترحاً أولياً بإقامة النهائي في 26 أبريل الجاري، وربما يؤدي ترحيل النهائي لتقديم مواعيد بعض الجولات في الدوري، بما يسمح بوجود فراغات يمكن تسكين المباريات المتوقع تأجيلها للفريق خلالها.

ويعود هذا التضارب في تعديل مواعيد بعض المباريات والجولات، بسبب ضغط روزنامة الموسم الجاري، نتيجة للتوقفات الدولية الكثيرة التي دخلها المنتخب، فضلاً عن إقامة كأس آسيا في الفترة من 12 يناير إلى 11 فبراير الماضيين، وإقامة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى على امتداد الموسم منذ بدايته وحتى نهايته، ما يتطلب ضرورة إيجاد جدولة مرنة تسمح بالتعامل مع كل تلك الضغوط، بخلاف اضطرار الرابطة لتأجيل بعض المباريات بسبب الأحوال الجوية الطارئة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وينتظر أن يتم تحديد مصير ختام الموسم، بعد بحث الخيارات كافة في اللجنة الفنية للرابطة، خاصة في ظل وجود مقترح بختام الموسم عقب تجمع المنتخب في يونيو المقبل، ما يعني احتمالات امتداد الموسم لما بعد 15 يونيو المقبل، إضافة لوجود مقترح بضغط مباريات مايو المقبل، لإنهاء المواجهات كافة في الموعد المحدد، بينما تستأنف المؤجلات، خلال فترة تجمع المنتخب، خاصة في حال حسم لقب الدوري، ومصير الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث ستكون بقية المباريات عبارة عن تحصيل حاصل، ويمكن خوضها من دون الدوليين.