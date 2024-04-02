5 مواجهات بين «الفرسان» و«العميد» تحسم لقب دوري السلة

علي معالي (دبي)

أجرى اتحاد كرة السلة تعديلاً على موعد نهائي دوري الرجال بين شباب الأهلي والنصر، حيث تقرر تقديم موعد المواجهة الأولى لتقام السبت المقبل بدلاً من يوم 19 أبريل الجاري، وذلك بعد أن حسم كل من شباب الأهلي والنصر التأهل دون اللجوء لمباراة ثالثة فاصلة ضد البطائح والشارقة.

وسوف يُحسم لقب الدوري لهذا الموسم من خلال 5 جولات، ذهاباً وإياباً، بين شباب الأهلي (حامل اللقب)، والنصر وصيف الموسم الماضي، وذلك بحسب النظام المُتبع هذا الموسم في منافسات المسابقة «بست أوف 5»، ولابد من خلال هذا النظام أن يتوج باللقب الفريق، الذي يستطيع تحقيق 3 انتصارات متتالية، وهو ما سيجعل «سياسة النفس الطويل» هي التي ستمنح الفريق الأفضل لقب الموسم.

وحدد الاتحاد موعد سلسلة المواجهات بين الفريقين الكبيرين، بانطلاقة المباراة الأولى يوم السبت على صالة شباب الأهلي، والمباراة الثانية يوم 14 أبريل على نفس الصالة أيضاً، على أن تقام المباراة الثالثة والرابعة على صالة نادي النصر يومي 18 و22 أبريل، وفي حال وجود مباراة خامسة تحدد لها 26 أبريل.

والمواجهة هي الثانية للنصر مع شباب الأهلي على اللقب للموسم الثاني على التوالي، وهو ما سيمنح اللقاء ندية كبيرة، خاصة في ظل رغبة «الفرسان» في الحفاظ على اللقب، وطموح «العميد» في أن يحقق أول لقب للدوري في مسيرته الطويلة مع اللعبة.

ويُحسب لفريق النصر الطفرة الكبيرة التي يعيشها في الموسمين الأخيرين بما يقدمه للعبة من مستويات متميزة جعلته منافساً قوياً، وقدم الفريق كذلك 4 لاعبين دوليين للمنتخب، واستطاع حسام الوكيل أن يجعل من «العميد» منافساً شرساً، ويكفي لتأكيد ذلك أنه حقق الانتصار على الشارقة هذا الموسم في المواجهات الأربع بالدوري، وأن وجود الفريق للمرة الثانية في نهائي الدوري مع الوكيل يؤكد نجاحه في أن يضع النصر على طريق صحيح في البطولات المحلية.

من جهة أخرى، أجرى الاتحاد قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، وكأس الإمارات للسيدات، والمراحل السنية وذلك في مقر الاتحاد بدبي، بحضور الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وعلي أميري عضو المجلس، مدير المسابقات، ومنصور الهاجري عضو مجلس الإدارة وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات وقاسم دعدوش المراقب الدولي، سكرتير فني مساعد الاتحاد، ومندوبي كل الأندية المشاركة.

وأسفرت قرعة الرجال عن وقوع البطائح في مواجهة الشارقة، ويلتقي الفائز منهما مع الظفرة، ويلعب الوحدة مع الوصل، ويلتقي الفائز منهما مع النصر في قبل النهائي، وقد تم وضع شباب الأهلي حامل لقب الدوري على رأس مجموعة، والنصر الوصيف على رأس المجموعة الثانية.