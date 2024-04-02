الريال يريد «قلب ليل» في أسرع وقت!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تصدرت صورة قلب الدفاع الفرنسي الشاب ليني يورو «18 عاماً» مدافع ليل، غلاف صحيفة «ماركا» الإسبانية صباح اليوم، باعتباره هدفاً مميزاً يسعى ريال مدريد إلى الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، وذكرت الصحيفة الموالية لـ «الميرينجي» أن هذه الموهبة الشابة تقترب بخطى كبيرة من «البيت الأبيض».

ويواجه الريال منافسة قوية من جانب باريس سان جيرمان، الذي يسعى بدوره إلى تدعيم خط دفاعه هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إن المدريديين يأملون في التعاقد مع يورو في أقرب وقت ممكن، لكي يصبح لاعباً مدريدياً هذا الصيف.

وأضافت أن خورخي مينديز وكيل أعمال يورو يكثف جهوده من أجل بدء المفاوضات الرسمية مع ناديه الفرنسي، مشيرة إلى أن اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن مع ليل، وأن مسؤولي ناديه يعلمون تماماً أنهم عاجلاً أو آجلاً، عليهم أن يطلبوا رقماً مناسباً ثمناً لهذا اللاعب وليس مبلغ 100مليون يورو، التي يطالبون بها.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن «يورو» مقتنع تماماً بأن وجهته القادمة هي ريال مدريد، إذ أفضى إلى المقربين منه إنه يفضل «البلانكوس».

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد الذي اعتاد على التعاقد مع النجوم الشابة الواعدة والمطلوبة بقوة في كرة القدم العالمية، يعرف جيداً أنه يواجه منافسة شرسة ليس من سان جيرمان فقط، وإنما من أندية أخرى في إنجلترا، ولكن الصحيفة لم تحدد هذه الأندية بالاسم.

غير أن ريال مدريد يثق في نجاح مهمته والفوز بهذه الصفقة، مثلما نجح من قبل في ضم البرازيليين الموهوبين فينسيوس جونيور ورودريجو والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني، والتركي أردا جولر، وأيضاً البرازيلي إندريك فيليبي الذي يصل إلى «سانتياغو برنابيو» الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود لاعبين فرنسيين شباب يتألقون في صفوف الريال يشجع ليني يورو على الانضمام إليهم، حتى لا يحتاج إلى فترة تأقلم طويلة.

جدير بالذكر أن «ماركا» وضعت على غلافها صورة نجم آخر إلى جوار ليني يورو، وهو الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو «16 عاماً» متوسط ميدان ريفربليت، وقالت الصحيفة إن الريال يأمل في الانتهاء من الصفقتين في أسرع وقت ممكن.

وأشارت بعض المصادر الصحفية الإسبانية إلى أن الهدف الأساسي للريال هو ضم يورو هذا الصيف، مع عدم ممانعة تركه لناديه الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية عقده في صيف 2025.