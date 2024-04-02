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ماتيوس للأندية التي ترغب في التعاقد معه: مشغول للغاية

ماتيوس للأندية التي ترغب في التعاقد معه: مشغول للغاية
2 ابريل 2024 15:02

فرانكفورت (د ب أ)
استبعد لوثار ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، العودة للتدريب مجدداً، بعد أكثر من عقد من الزمن، مشيراً إلى أنه لا يرغب في التعاقد مع أي من الأندية الألمانية والأوروبية، الساعية للاستعانة بمدربين جدد في الصيف. وصرح ماتيوس: «مشغول للغاية، وأسافر كثيراً. جدول أعمالي اليومي ممتلئ، وأنا سعيد للغاية بحياتي، لأنني أستطيع التحكم فيها قليلاً بنفسي».
أشار ماتيوس «63 عاماً» إلى أن حياته يمكن أن تكون مرهقة «لكن إذا أردت الحصول على إجازة لمدة 4 أيام، فلا يمكن لأي ناد أو اتحاد أن يقول لي: هيا، لدينا تدريب صباح الغد»، شدد ماتيوس «من الممتع بالنسبة لي أن أتمكن من اتخاذ قرار بشأن إجازتي».
ويعمل ماتيوس بشكل أساسي هذه الأيام محللاً للمباريات في محطتي (سكاي) و(آر تي إل) التلفزيونيتين. وتوج ماتيوس، خلال مسيرته الكروية، بكأس العالم مع منتخب ألمانيا الغربية عام 1990 بإيطاليا، كما شارك في نهائي المونديال عامي 1982 و1986 أيضا، وفاز مع الفريق بكأس الأمم الأوروبية عام 1980.
وحصل ماتيوس على لقب كأس الاتحاد الأوروبي، ونال عدة بطولات محلية مع فريقي بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، وتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. كان مشوار ماتيوس التدريبي، الذي استمر بين عامي 2001 و2011، أقل نجاحاً، حيث أحرز لقباً وحيداً حينما فاز بالدوري اليوغوسلافي مع فريق بارتيزان بلجراد، علماً أنه تولى مسؤولية منتخبي المجر وبلغاريا.

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لوثر ماتيوس
لوثار ماتيوس
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