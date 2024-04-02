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نجل ولي عهد الفجيرة يتوج الفائزين في بطولة الفنون القتالية

نجل ولي عهد الفجيرة يتوج الفائزين في بطولة الفنون القتالية
2 ابريل 2024 15:36


الفجيرة (وام)
شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي، جانباً من منافسات النسخة الثالثة من دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية، واستقطبت الدورة التي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمع زايد الرياضي بالإمارة، مشاركة محلية وخليجية واسعة من اللاعبين الناشئة والشباب.
وتوّج الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي الفائزين في الجولات التنافسية لـ4 ألعاب، حيث تتضمن منافسات الدورة في نسختها هذا العام ست ألعاب هي، التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والمبارزة، والكاراتيه.
وتوجّه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي بالشكر إلى اللجنة المنظمة، والفريق الفني والإداري للدورة الرمضانية، مشيداً بنجاحها للعام الثالث على التوالي، ومتمنياً للبطولة والقائمين عليها التوفيق ودوام النجاح في الدورات القادمة.
حضر المنافسات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، ونادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الفنون القتالية في الدولة.

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