أرتيتا: أنا مليء بالطاقة الإيجابية.. هذا أجمل جزء من الموسم



لندن (أ ف ب)

قد يتعيّن على أرسنال الفوز بجميع مبارياته التسع المتبقية، اذا ما أراد التتويج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بحسب مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، ويتخلف أرسنال بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، وذلك بعد انتزاعه تعادلاً سلبياً مستحقاً من مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية في عقر دار الأخير الأحد.

وناشد أرتيتا، لاعبيه استغلال الفرصة المتاحة أمامهم عشية مواجهة لوتون في الدوري المحلي، وقال في مؤتمر صحفي رداً على سؤال عما إذا كان فريقه في حاجة إلى أن يحقق سجلاً مثالياً لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه عام 2004: «يجب أن تكون الأمور قريبة فعلاً من ذلك، عندما ترى مستوى وثبات الفرق الأخرى وما هو مطلوب تاريخياً للفوز في هذا الدوري، فلن يكون الأمر بعيداً جداً عن ذلك».

وتابع: «هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، والآن نريد أن ننتهز هذه الفرصة ونحقق ذلك. لقد عملنا كل يوم بهذا الحماس والشغف لتحقيق ذلك والاستمتاع باللحظة أيضاً».

وأوضح: «أرى الفريق يقدّم كرة سلسة، وهم متحمّسون حقاً لخوض كل مباراة. أنا مليء بالطاقة وهذا أجمل جزء من الموسم».

وتعتبر المواجهة ضد لوتون تاون الأولى في سلسلة من 8 مباريات خلال الشهر الحالي، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.

يدخل أرسنال المباراة ضد لوتون مرشحاً فوق العادة لإحراز نقاطها الثلاث، لكن لاعبيه يدركون بأنهم احتاجوا إلى تسجيل هدف في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع في مطلع ديسمبر الماضي ليخرجوا فائزين بشق الأنفس 4-3.

ورداً على سؤال عمّا يتذكّر من تلك المباراة ختم أرتيتا: «مدى صعوبة الفوز هناك، ومدى صعوبة تحقيق ذلك لكل فريق. إنهم يستحقون الكثير من التقدير أكثر من أي فريق آخر في هذا الدوري».