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الرياضة

46 لاعباً يمثلون ألعاب القوى في «خليجية الشباب»

46 لاعباً يمثلون ألعاب القوى في «خليجية الشباب»
2 ابريل 2024 22:39


دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى، القائمة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، المقررة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، وتتألف القائمة من 46 لاعباً ولاعبة هم: فاضل محمد، وخالد معلم، وإبراهيم الماس، وسيف عيسى، ومحمد المصعبي، وناجي عبيد، وأحمد علي، وعلي عدنان، وخالد خميس، وحسن طالب، ونواف حسن، ويوسف محمد، ومكتوم أمين، وسالم يوسف، وأحمد الكعبي، وحمدان المقبالي، وحمد الشويهي، وسالم المقبالي، ومحمد الدهماني، وحمدان الدباني، وحمد صالح، وسالم عبدالله، وراشد هشام، وسليمان عبدالرحمن.
كما تضم اللاعبات، جوري حسين، وعائشة عمر، وسارة خليفة، وشوق البلوشي، وحصة المازمي، وميثا أحمد، ومهيرة الكتبي، وشوق هاشم، وسلمى المري، واليازية الظهوري، واليازية طارق، ولبود السناني، ووديمة الظاهري، وملاك سعيد، وسارة سعيد، ومهرة الخزرجي، وشيخة الشرقي، وهيا الشامسي، ومريم الفارسي، وريم يوسف، وأصايل النقبي، ومريم كريم.
وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، استمرار الاستعداد للاعبين واللاعبات من خلال المعسكر الحالي في دبي بتجاوب كبير مع برامج المدربين، وصولاً إلى أفضل درجات الجاهزية المطلوبة بتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد.
وتوجه بالشكر إلى ناديي الوصل النصر ونادي ضباط شرطة دبي على استضافة التدريبات المتنوعة للمنتخب خلال الفترة الحالية، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحها في رفع مستوى الاستعداد الفني والبدني للاعبين واللاعبات.

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