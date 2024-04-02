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كيربر: أصبحت أعيش بشخصيتين مختلفتين بعد الإنجاب

كيربر: أصبحت أعيش بشخصيتين مختلفتين بعد الإنجاب
2 ابريل 2024 23:08


برلين (د ب أ)
عادت نجمة التنس الألمانية انجيلك كيربر إلى ملاعب التنس بعد فترة توقف؛ بسبب الحمل قبل أن تستأنف مسيرتها عقب الإنجاب، وباتت تحاول الاستمتاع بوجودها في الملاعب مرة أخرى. وأوضحت كيربر، بطلة ويمبلدون السابقة، في تصريحات لمجلة فريوندين: «بالطبع ما زلت أحاول تقديم أفضل أداء لي، لكن إذا خسرت أعود إلى الفندق، وأرى الشخص الصغير»، وأضافت «في غضون ساعة أفرغ شحنة غضبي، لكن بعدها تصبح الأمور كلها على ما يرام».
ورزقت كيربر بطفلها الأول قبل عام، وعادت إلى ملاعب التنس في بداية العام الجاري عبر كأس يونايتد، ثم شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة. وأوضحت كيربر «أدرك أنني أعيش الآن كما لو أن لدي شخصيتين، الأم بجميع التحديات ولاعبة التنس التي عليها أن تتأقلم مع الضغوط، وإذا كان لديك منظمة جيدة، سيكون اليوم جيداً».

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