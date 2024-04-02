أبوظبي تحتضن معسكر «الأخضر»

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء الاثنين، في أبوظبي، تدريبات منتخب السعودية الأولمبي ضمن معسكره الإعدادي والذي يستمر حتى 11 أبريل الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024). وأجرى لاعبو «الأخضر الأولمبي» حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك العمل تطبيق تمارين الاستحواذ على الكرة. وضمّت قائمة المنتخب السعودي 23 لاعباً، تأهباً لخوض النهائيات في المجموعة «الثالثة» إلى جانب منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.