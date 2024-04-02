«الأبيض الأولمبي» يختار إندونيسيا لـ«الودية الأخيرة»

معتصم عبدالله (دبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة الأوراجواياني مارسيلو برولي، على خوض تجربة ودية أخيرة أمام منتخب إندونيسيا مساء الاثنين المقبل على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل الحالي وحتى 3 مايو المقبل.

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، منتخبنا في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

وينشد «الأبيض الأولمبي»، تحقيق نتيجة إيجابية أمام إندونيسيا في الودية الأخيرة، تكون بمثابة جرعة معنوية قبل المشاركة القارية المرتقبة، بعد النتائج السلبية في النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً والتي أقيمت بالسعودية، حيث احتل المركز الثامن والأخير في الترتيب النهائي للبطولة.

وتلقى «الأبيض الأولمبي» الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي في غرب آسيا أمام منتخب مصر الأولمبي 0-1، منتخب شباب العراق بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، ونظيره منتخب تايلاند 0-1 في تحديد المركزين السابع والثامن.

وينتظم «الأبيض الأولمبي» بنهاية مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، في تجمعه الأخير قبل السفر إلى الدوحة في 12 أبريل، وأعلن اتحاد الكرة الاثنين تعيين مطر عبيد الصهباني مشرفاً للمنتخب الأولمبي، وعصام عبدالله آل علي مديراً للمنتخب، بجانب استمرار سالم اليعقوبي في منصب إداري المنتخب، علماً بأن جمال بوهندي المدير السابق للأولمبي كان قدم تقدم باستقالته منذ يناير الماضي.

في المقابل، وصلت بعثة منتخب إندونيسيا الأولمبي، والتي تضم 6 لاعبين محترفين خارج الدوري المحلي إلى دبي الاثنين لإقامة معسكر إعداد أخير، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا، الأردن، حيث يتسهل مشواره بلقاء «العنابي» المستضيف في الجولة الأولى في 15 أبريل المقبل.

وأعرب شين تاي يونج، مدرب منتخب إندونيسيا تحت 23 سنة، عن امتنانه لتعاون الأندية المحلية والتي التي توحدت من أجل مصلحة المنتخب، وقال في تصريحات لوسائل إعلام إندونيسية: «شكراً للجميع، في البداية اعتقدنا أنه سيكون من الصعب علينا أن نغادر مع هذا العدد الكبير من اللاعبين، لكن تعاون إدارة المنتخب الأول والأندية كانت عاملاً مهماً».

وأضاف: «فترة الاستعداد لأسبوعين قبل مشاركة قارية بحجم نهائيات كأس آسيا تحت 23 ليست كافية بالطبع، ولكن نعمل على الاستفادة من الوقت المتاح على أفضل وجه من خلال العمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج». ويتنافس 16 منتخباً في النهائيات المرتقبة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.