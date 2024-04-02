كأس رئيس الدولة تترقب اكتمال «المربع الذهبي»

مراد المصري (أبوظبي)

تكتمل اليوم أضلاع المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مع إقامة مباراتين في ربع النهائي، تنطلقان في التوقيت نفسه، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تضمان 3 فرق حققت بالمجمل 27 من أصل 45 لقباً سابقاً، فيلتقي الشارقة حامل اللقب مع شباب الأهلي، وهما الفريقان الأكثر تتويجاً تاريخياً في المسابقة بـ 10 مرات لكل منهما، والعين الذي يأتي خلفهما مباشرة في قائمة الأكثر فوزاً باللقب 7 مرات، مع اتحاد كلباء الطامح بمواصلة التقدم، بحثاً عن التتويج الأول.

وتشكل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي على استاد آل مكتوم في دبي، موقعة خاصة للغاية بين «الملك» و«الفرسان»، اللذين حصدا آخر أربع نسخ لهذه البطولة تحديداً، ففاز شباب الأهلي باللقب أعوام 2019 و2021 و2022، وتوج الشارقة باللقب في 2023، وكل منهما يدخل هذا اللقاء بطموح مواصلة المشوار في ضوء الحسابات التي تزداد صعوبة في سباق المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

ورغم أن كلا الفريقين عاد بالتعادل خارج الديار في الجولة الماضية من الدوري، إلا أنهما أظهرا قدرات تضع الجماهير أمام مباراة قوية، فتعادل شباب الأهلي مع الوحدة 3-3، في مباراة عاد فيها باللحظات الأخيرة، وأدرك هدف التعادل، وقلب الشارقة التوقعات أمام العين، وأجبره على التعادل 1-1، ما يعني أن الفريقين جاهزان لتقديم وجبة دسمة في سهرة رمضانية كروية.

ويتطلع الروماني كوزمين أولاريو مدرب «الملك» للقاء أصدقاء الأمس، بعد المسيرة الحافلة له سابقاً مع شباب الأهلي، وبالمقابل يأمل الصربي ماركو نيكوليتش في تكرار التفوق على منافسه، بعدما حقق فوزاً كبيراً عليه 6-2 في لقاء كأس السوبر الإماراتي الذي جمعهما في ديسمبر الماضي، ليحصد أول ألقاب الموسم.

ويتطلع كل مدرب للاعتماد على الوجوه العائدة بشكل أفضل من الإصابة، فيبرز فراس بالعربي مع الشارقة الذي سجل هدفاً أمام العين في المباراة الأخيرة، وإيجور جيسوس في صفوف شباب الأهلي الذي استعاد الشهية التهديفية بتسجيل ثنائية ضد الوحدة.

وفي المباراة الثانية على استاد زعبيل، يتطلع العين لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2018، وتعزيز سجله الذي شهد فوزه باللقب سبع مرات، لكنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام اتحاد كلباء، المتحفز لمواصلة مسيرته التاريخية في هذه البطولة الغالية.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتبادلا الفوز وقتها، قبل أن يأتي الحسم بفارق ركلات الترجيح لمصلحة «الزعيم».

وبغض النظر عن النتائج التي يمر بها «النمور» في الدوري، التي أدت للإطاحة بالمدرب فرهاد مجيدي، فإن المدرب الحالي العراقي غازي الشمري، يعرف خبايا «الزعيم» جيداً، وهو الذي عمل هناك سابقاً مدرباً لفريق الرديف.

ويتسلح العين بعودة الهداف التوجولي لابا كودجو، الذي تعافى من الإصابة، وسجل هدفاً أمام الشارقة في المباراة الماضية بالدوري، لكن المدرب هيرنان كريسبو يدرك أن الفريق بحاجة لسد الثغرات الدفاعية التي ظهرت أمام «الملك»، فيما يأمل اتحاد كلباء أن تكون المجموعة بكامل جاهزيتها لخوض لقاء تصب فيه الفوارق الفنية على الورق لمصلحة المنافس، ما يجعله يخوض المباراة بهدف قلب التوقعات.