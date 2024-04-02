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الرياضة

فاران: جسدي تضرر من ضربات الرأس المتكررة

فاران: جسدي تضرر من ضربات الرأس المتكررة
2 ابريل 2024 23:23


باريس (د ب أ)
اعترف الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأن جسده تضرر جراء تأثير تسديد الكرة برأسه بشكل مستمر. وأكد فاران أنه نصح نجله البالغ من العمر سبعة أعوام بعدم تسديد الكرة برأسه أثناء اللعب. وأشار فاران إلى أنه أنهى مباراة منتخب فرنسا أمام نيجيريا في دور الستة عشر لمونديال 2014 في البرازيل وهو يعاني من ارتجاج في المخ.
وقال فاران لصحيفة «ليكيب»: «على المستوى الشخصي لا أعرف إذا ما كنت سأعيش حتى أبلغ عامي المئة، لكني أدرك أنني دمرت جسدي، مخاطر ضربات الرأس ينبغي تعليمها في كل ملاعب كرة القدم للهواة والشباب». وأكد «نجلي البالغ من العمر سبعة أعوام يمارس كرة القدم، ونصحته بعدم تسديد الكرة برأسه، بالنسبة لي هو شيء أساسي».
وتابع «حتى إذا لم يتسبب الأمر في أي أذى فوري، ندرك أن تكرار الصدمات على المدى الطويل قد يكون له تأثيرات مؤذية». وأكد فاران أنه كان هناك شكوك حول لحاقه بمباراة ألمانيا في دور الثمانية لمونديال 2014 بعد إصابته بارتجاج في المخ أمام نيجيريا لكنه شارك في النهاية. وختم بالقول «كلاعبي كرة يلعبون في المستويات العليا، اعتدنا على الألم، نحن أشبه بالجنود والرجال الأقوياء ورموز القوة البدنية، ولكن هذه الأمور تكاد تكون غير مرئية».

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