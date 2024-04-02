51 ألف رياضي يشاركون في 11 نسخة لـ«ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

قدم مجلس دبي الرياضي الشكر والتقدير إلى الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية للنسخة الـ11 من دورة ند الشبا الرياضية التي تم تنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 إلى 31 مارس الماضي.

وشهدت الدورة، مشاركة أكثر من 51 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من داخل الدولة وخارجها شاركوا في 88 بطولة لمختلف الرياضات على مدار 11 نسخة، حيث شارك في النسخة الأولى التي أقيمت عام 2013 أكثر من 1500 مشارك، وفي النسخة الثانية شارك أكثر من 3000 مشارك، وفي الثالثة 4000، وفي الرابعة 5000، وفي السادسة 6000، والسابعة 7000، وأقيمت الدورة الثامنة في وقت الجائحة، حيث تم تحديد العدد الذي بلغ 2500 مشارك، وشارك في التاسعة أكثر من 6000، وفي العاشرة 5000، وفي الدورة الحادية عشرة شارك 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة: «لقد حرصنا على تقديم الشكر والتقدير إلى الجهات الراعية والشريكة في دعم نجاح تنظيم الدورة الأكبر من نوعها التي انطلقت بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكان التقدير حاضراً في قلب الحدث، وضمن المشهد الختامي للدورة وأمام جماهيرها، حيث كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الشركاء والرعاة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وقدّم لهم درع الدورة، مثل، داماك العقارية، وموانئ دبي العالمية، والطاير للسيارات، وهيئة الطرق والمواصلات، وسوق دبي الحرة، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، ودبي الصحية، وأوقاف دبي، ومجمع تداوي الطبي، وماي دبي، وبوكاري سويت، وذلك إيماناً من مجلس دبي الرياضي بأهمية التعاون مع الشركاء لإنجاح تنظيم الدورة، وتحقيق أهدافها الكبيرة على المستويين الرياضي والمجتمعي».

وأضاف: «الدورة أكدت مرة أخرى مكانتها وريادتها، من خلال مشاركة 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في 9 رياضات، وكان من بينهم رياضيون من النخبة العالمية والمصنفون في مراكز متقدمة على مستوى العالم، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ الدورة، ما يؤكد حرص الرياضيين على المشاركة فيها والنجاح التنظيمي لها، وكذلك الدور الإيجابي الكبير للشركاء والرعاة في نجاح الحدث».

وتابع: «مجموع جوائز الدورة بلغ أكثر من 3 ملايين و600 ألف درهم، وشهد تنظيمها جهوداً كبيرة، سواء داخل مجمّع ند الشبا الرياضي، أو في المنطقة المحيطة به في مدينة محمد بن راشد، وكذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم ومضمار ميدان، وساهم تعاون الشركاء والرعاة من الدوائر والمؤسسات في نجاح جهود اللجنة العليا المنظمة لإخراج الحدث بالشكل الأمثل، وتقديم الإضافة المنتظرة للقطاع الرياضي، من خلال تطوير رياضيينا، وزجهم في منافسات ترفع من مستوياتهم الفنية وتمنحهم الخبرات الإضافية، وأيضاً على الجانب المجتمعي من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني على صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع وتزويدهم بالطاقة الإيجابية».

وختم حارب: «حرصنا أيضاً على دعم الفرق المشاركة من خلال تكريم رعاة فرق الكرة الطائرة وتقديم درع الدورة لهم، وذلك تقديراً لمساهمتهم في دعم الفرق المشاركة، والتي رفعت من مستوى الفرق الثمانية، بالتعاقد مع فرق قوية ولاعبين عالميين مميزين».