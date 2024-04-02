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13 لاعباً يغيبون عن لوتون أمام أرسنال

13 لاعباً يغيبون عن لوتون أمام أرسنال
2 ابريل 2024 23:42


لندن (د ب أ)
كشف روب إدواردز مدرب لوتون تاون، أن فريقه سيخوض مباراته أمام أرسنال الساعي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من دون 13 لاعباً بسبب الإصابة. وأصيب الثلاثي ألفي دوتي وتاهيت تشونج وريس بيرك خلال المباراة التي انتهت بخسارة لوتون تاون أمام توتنهام بنتيجة 1/2 يوم السبت الماضي.
وأشار إدواردز مدرب لوتون تاون إلى انضمام ثنائي جديد لقائمة المصابين قبل زيارة ملعب الإمارات معقل أرسنال، غدا الأربعاء. وقال مدرب لوتون تاون في مؤتمر صحفي «من المحتمل أن نستبعد 11 أو 12 أو 13 لاعباً، والاستعانة بأربعة لاعبين أو أكثر من العناصر الشابة على مقاعد البدلاء».
ويقبع لوتون تاون في المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الترتيب، وقال إدواردز إن فريقه أمام أكبر اختبار له هذا الموسم عندما يواجه أرسنال. ويبقى أرسنال أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بتسجيله 70 هدفاً في 29 مباراة.

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