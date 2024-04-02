«الإمبراطور» و«العميد» إلى نصف نهائي الكأس

رضا سليم، مراد المصري (الشارقة)، (أبوظبي)

تأهل الوصل والنصر إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوز «الإمبراطور» على الجزيرة 3-0، وفوز «العميد» على عجمان 2-1 في ربع النهائي.

وعلى استاد هزاع بن زايد في العين، تفوق الوصل على الجزيرة بثلاثية، ليتأهل، وينتظر في «المربع الذهبي» الفائز من لقاء اتحاد كلباء والعين.

سجل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 7، وكايو كانيدو في الدقيقة 67، وسيونج هيون جونج في الدقيقة 71، حيث استغل علي صالح هفوة من المدافع السويدي يوهان ليخطف الكرة منه، ومررها إلى فابيو ليما الذي سددها بسهولة داخل المرمى في الدقيقة 7.

شارك كايو كانيدو في صفوف الوصل، ونجح مباشرة في إحداث الفارق بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة إثر خطأ ارتكبه عليه عبدالله إدريس، ونفذ نيكولاس خمينيز الركلة الحرة غير المباشرة بكرة متقنة وصلت إلى كايو كانيدو حولها برأسه قوية داخل الشباك في الدقيقة 67.

وأكد سيونج هيون جونج تفوق الوصل بتسجيل الهدف الثالث من متابعة ركلة ركينة، فسدد الكرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 71.

وحصل زايد الزعابي، لاعب الجزيرة، على البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله الخشن على علي صالح، لاعب الوصل، في الدقيقة 76.

وتفوق النصر على عجمان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على استاد الشارقة، ليودع «البرتقالي» البطولة، وهي الثانية التي ينجح فيها «العميد» في إخراج عجمان منها، وسبقها «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويلتقي النصر مع الفائز من مباراة الشارقة وشباب الأهلي.

سجل للنصر عادل تعرابت بالدقيقة 53 ويوري ميديروس بالدقيقة 56، بينما سجل هدف عجمان الوحيد البرازيلي رافائيل دودو بالدقيقة 12.

جاءت البداية المبكرة لمصلحة «البرتقالي»، الذي نجح في خطف المقدمة عن طريق البرازيلي رافائيل دودو في الدقيقة 12 من تمريرة رائعة من المتألق وليد أزارو وهو أول أهداف دودو مع عجمان في كل البطولات، وبعد الهدف تحول اللعب لمصلحة «العميد»، ونجح تعرابت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53، وبعدها بثلاث دقائق نجح يوري ميديروس في تسجيل الهدف الثاني للنصر في «ريمونتادا» سريعة، ورغم المحاولات البرتقالية، والتغييرات بنزول هيكل الشخاوي وروكي وناصر عبدالهادي، إلا أن المواجهة ذهبت إلى «العميد».