«دلما التاريخي».. إبحار إلى التراث

مراد المصري (أبوظبي)

ضمن روزنامة فعاليات مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الشهر الجاري، ينطلق من الـ26 من أبريل إلى الأول من مايو المقبل، مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً بنسخته السابعة. ويهدف المهرجان إلى تفعيل الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، والحفاظ على الهوية الوطنية. وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور من مواطنين ومقيمين وسياح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي، ودعم الأسر المنتجة، وإنعاش السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان كوجهة سياحية ورياضية جديدة.