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الرياضة

«البلياردو والسنوكر» يدخل رأس الخيمة

«البلياردو والسنوكر» يدخل رأس الخيمة
3 ابريل 2024 02:02

دبي (وام)

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يفتتح اتحاد البلياردو والسنوكر، غداً، أول مركز للعبة في الدولة بنادي الإمارات في إمارة رأس الخيمة، تحت مظلة الاتحاد، ليكون نواة للمساهمة في نشر اللعبة بين الجنسين، وتكوين أول فريق نسائي.
وأكد خالد آل حسين الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، أن إقامة هذا المركز تمثل أولى ثمار التعاون بين الاتحاد ونادي الإمارات، ما يعكس استراتيجية الاتحاد في توطيد التعاون مع أنديه ومؤسسات الدولة الرياضية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التطويرية للعبة.
وقال: «إقامة مركز للبلياردو والسنوكر في إمارة رأس الخيمة حدث تاريخي، لأنه سيكون نواة لمجموعة أخرى من المراكز التي يسعى الاتحاد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى نشرها على مستوى الدولة، تساهم في توسيع قاعدة الانتشار ودعم صفوف منتخباتنا الوطنية».
وأضاف: «ستكون إقامة هذا المركز نقلة نوعية كبيرة في رياضية البلياردو والسنوكر بالإمارات، في ظل إتاحته المجال لاستقبال الراغبين في ممارسة اللعبة من الجنسين، وبالتالي ستكون بادرة نحو تكوين أول فريق نسائي يساهم في تعزيز تواجد المرأة الإماراتية على ساحة رياضة البلياردو والسنوكر».

البلياردو
السنوكر
البلياردو والسنوكر
رأس الخيمة
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