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الرياضة

اعتماد ملاعب «تمهيدي سوبر الطائرة»

اعتماد ملاعب «تمهيدي سوبر الطائرة»
3 ابريل 2024 02:02

معتصم عبدالله (الشارقة)

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اعتمد اتحاد الكرة الطائرة، قرعة ملاعب الدور التمهيدي لكأس السوبر للأندية والتي تُلعب السبت المقبل، بمشاركة 8 أندية، حيث يلتقي الجزيرة بضيفه حتا، ويستقبل الوصل ضيفه النصر، ويحل عجمان ضيفاً على بني ياس، فيما يواجه شباب الأهلي العين على صالة الأول بالممزر.
وتُلعب مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري العام للموسم الحالي 2023-2024 بالثامن، والثاني بالسابع، والثالث بالسادس، والرابع بالخامس، على أن تلعب الفرق الأربعة المتأهلة إلى «المرحلة الثانية» دورة مجمعة واحدة على ملعب محايد، أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري.
وينظم اتحاد الطائرة 4 مسابقات في فئة الرجال للموسم الحالي 2023- 2024، استهلها ببطولتي كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، في انتظار انطلاق منافستي كأس السوبر السبت المقبل، وكأس الإمارات في مايو المقبل.

الكرة الطائرة
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