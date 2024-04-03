«الموارد البشرية» في شرطة أبوظبي بطل «الرمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق قطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بكأس كرة القدم، ضمن بطولة «القائد العام لشرطة أبوظبي» الرمضانية، والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بملاعبه في الكرامة بأبوظبي، وفي أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة، وذلك بمشاركة 103 لاعبين، ضمن 6 فرق من مختلف القطاعات الشرطية.

وشهدت البطولة منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة، وحصل على المركز الثاني فريق قطاع المهام الخاصة، وحاز الثالث قطاع الأمن الجنائي.

وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أصحاب المراكز الأولى، وهنأهم بتحقيق التميز الرياضي.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بالروح الرياضية العالية للمشاركين واللياقة البدنية التي تحلى بها المتنافسون، وروح التعاون والتآخي والمحبة بينهم، مشيداً بدعم القيادة الشرطية في الاهتمام بالكوادر البشرية، وتأهيل نخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر، وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وحصل على جائزة أفضل لاعب، فاضل أحمد من قطاع الموارد البشرية، وحاز جائزة أفضل حارس ‏وليد سالم حارس فريق قطاع الموارد البشرية، وفاز عبدالله الحمادي من قطاع المهام الخاصة بجائزة هداف البطولة.

وحضر التتويج العقيد سلطان السويدي، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، وعدد من الضباط والمنتسبين، والجمهور الرياضي.