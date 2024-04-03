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أندية عالمية تشارك في «كأس مينا دبي»

أندية عالمية تشارك في «كأس مينا دبي»
4 ابريل 2024 02:23

دبي (الاتحاد) 

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تنطلق اليوم، منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب، يمثلون 40 فريقاً من بينها 15 فريقاً من مختلف قارات العالم، تتنافس ضمن 5 مجموعات سنية، من عمر 12 إلى 16 سنة، يتقدمها نيوكاسل، ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وأطلس المكسيكي، وشيكاجو فاير، وسنترال برولكلين الأميركيان، وملبورن الأسترالي ومومباي الهندي، وتقام منافساتها في ملاعب جبل علي للجولف والرماية.
ويلتقي اليوم فريق سنترال بروكلين الأميركي مع فريق فرسان إسبانيا، ضمن منافسات فئة تحت 16 سنة، وفريق أكاديمية إيدي للشباب مع فريق نادي مدينة دبي، وأكاديمية الكيمي الهندية مع فريق جو برو سبورتس، كما يلتقي فريق نادي فروزا مع فريق أكاديمية برشلونة دبي.  وفي منافسات فئة تحت 15 سنة، يلتقي فريق أكاديمية إيفو مع فريق برشلونة دبي، وجو برو سبورتس مع فريق مدينة دبي، وفريق أفريقيا لنخبة كرة القدم مع أكاديمية لاليجا، كما يلتقي فريق مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم مع فريق فروزا. 
وفي فئة تحت 14 سنة، يلتقي فريق مومباي الهندي مع فريق إمباير، كما يلتقي فريق أطلس المكسيكي مع فريق برشلونة دبي، وملبورن الأسترالي مع فريق لاليجا في، ويلتقي فريق مدارس مانشستر سيتي مع فريق مدينة دبي. 
وفي فئة تحت 13 سنة، يلتقي فريق شيكاجو فاير الأميركي مع فريق دزرت فالكون، ونيوكاسل الإنجليزي مع فريق امباير، وإيفو سبورتس مع سبارتنز، وبرشلونة مع سبورتنج دبي. 
وفي فئة تحت 12 سنة، يلتقي فريق سنترال بروكلين الأميركي مع فريق برشلونة، ونورويتش الإنجليزي مع امباير وأكاديمية ايفو مع لاليجا، وفريق مدارس مانشستر سيتي مع فريق فرسان إسبانيا. 
وتوفر البطولة منصة لأفضل المواهب من جميع قارات العالم، وأصحبت رائدة في العالم على مستوى الناشئين، وتمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقية مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، ما يساهم في رفع مستوى اللعب لديهم.

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