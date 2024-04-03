الخميس 4 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوليفيرا: أهدافي مع البطائح تمنحني «الثقة الكبيرة»

ألفارو دي أوليفيرا
4 ابريل 2024 02:24

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في مارس»
تأجيل مباريات العين في الدوري والكأس من أجل «الآسيوية»

يُطلق على البرازيلي الشاب ألفارو دي أوليفيرا (22 عاماً)، مهاجم نادي البطائح، لقب صاحب الأهداف المثيرة في مسيرته مع للموسم الأول مع «الراقي»، حيث سجل في الجولة الأولى في شباك الوحدة في الدقيقة 85 في أول انتصار للبطائح هذا الموسم، في المباراة التي انتهت 2-1، وفي الجولة الأخيرة رقم 17، سجل هدف التقدم على الجزيرة في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة 3- 2، ليرفع أوليفيرا رصيده من الأهداف إلى (5) متصدراً قائمة هدافي «الراقي»، متقدماً على الكاميروني أناتولي أبانج، والمالي سيكو بابا بفارق هدف.
وكان اللاعب القادم من دبا وصل إلى عدد الأهداف نفسها التي سجلها مع فريقه السابق بالرقم (5)، وقد شارك في المباراة الأخيرة في الدقيقة 79 بدلاً من أناتولي أبانج، ليضع بصمته الإيجابية في الدقيقة 92 بهدف جعل البطائح يقفز للمركز السابع في الترتيب برصيد 22 نقطة.
وعبر ألفارو دي أوليفيرا عن سعادته بقدرته على مساعدة فريقه بالحصول على نقاط المباراة الأخيرة بشكل كامل قائلاً: «الفوز جعلنا نصل إلى مركز مريح في جدول الترتيب، وكان الجزيرة متقدماً علينا، ونجحنا في قلب النتيجة بفضل الثقة والجهد، ورغبتنا في أن نكون أفضل في نهاية اللقاء، ومثل هذا الانتصار دافعاً كبيراً لمزيد من الثقة في بقية مباريات الموسم».
وأضاف: «أبحث عن مواصلة التطور مع فريقي، وسعادتي كبيرة لمساعدة فريقي، من خلال تسجيل أهداف حاسمة، وهذا مهم جداً بالنسبة لي، أنا لاعب شاب، وما يحدث معي يجلب لي الكثير من الثقة، لقد كنت أعمل بجد لأكون قادراً على الاستمرار في التحسن والتطور، وفريقنا قوي للغاية وتنافسي، وهذا يساعدني على أن أكون قادراً على اللعب بشكل جيد، والمساعدة في تسجيل الأهداف».

ألفارو دي أوليفيرا
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
ظروف مأساوية يعيشها الأطفال والنساء في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة الإعلام في «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 70% من ضحايا الحرب بغزة نساء وأطفال
اليوم 02:32
مجلس الأمة الكويتي
الأخبار العالمية
الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة اليوم
اليوم 02:32
مزارع خلال حصاد محصول القمح في تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. «الأمن الغذائي» يتصدر الأزمات بسبب موجات الجفاف
اليوم 02:32
الصيادون اليمنيون أكثر الفئات تضرراً من انتهاكات الحوثي بالبحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يؤكد ضرورة التوصل لحل دبلوماسي باليمن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©