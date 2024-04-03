أوليفيرا: أهدافي مع البطائح تمنحني «الثقة الكبيرة»

علي معالي (دبي)

يُطلق على البرازيلي الشاب ألفارو دي أوليفيرا (22 عاماً)، مهاجم نادي البطائح، لقب صاحب الأهداف المثيرة في مسيرته مع للموسم الأول مع «الراقي»، حيث سجل في الجولة الأولى في شباك الوحدة في الدقيقة 85 في أول انتصار للبطائح هذا الموسم، في المباراة التي انتهت 2-1، وفي الجولة الأخيرة رقم 17، سجل هدف التقدم على الجزيرة في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة 3- 2، ليرفع أوليفيرا رصيده من الأهداف إلى (5) متصدراً قائمة هدافي «الراقي»، متقدماً على الكاميروني أناتولي أبانج، والمالي سيكو بابا بفارق هدف.

وكان اللاعب القادم من دبا وصل إلى عدد الأهداف نفسها التي سجلها مع فريقه السابق بالرقم (5)، وقد شارك في المباراة الأخيرة في الدقيقة 79 بدلاً من أناتولي أبانج، ليضع بصمته الإيجابية في الدقيقة 92 بهدف جعل البطائح يقفز للمركز السابع في الترتيب برصيد 22 نقطة.

وعبر ألفارو دي أوليفيرا عن سعادته بقدرته على مساعدة فريقه بالحصول على نقاط المباراة الأخيرة بشكل كامل قائلاً: «الفوز جعلنا نصل إلى مركز مريح في جدول الترتيب، وكان الجزيرة متقدماً علينا، ونجحنا في قلب النتيجة بفضل الثقة والجهد، ورغبتنا في أن نكون أفضل في نهاية اللقاء، ومثل هذا الانتصار دافعاً كبيراً لمزيد من الثقة في بقية مباريات الموسم».

وأضاف: «أبحث عن مواصلة التطور مع فريقي، وسعادتي كبيرة لمساعدة فريقي، من خلال تسجيل أهداف حاسمة، وهذا مهم جداً بالنسبة لي، أنا لاعب شاب، وما يحدث معي يجلب لي الكثير من الثقة، لقد كنت أعمل بجد لأكون قادراً على الاستمرار في التحسن والتطور، وفريقنا قوي للغاية وتنافسي، وهذا يساعدني على أن أكون قادراً على اللعب بشكل جيد، والمساعدة في تسجيل الأهداف».