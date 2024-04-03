120 لاعباً في «رمضانية» أبوظبي للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة أبوظبي للمواي تاي الرمضانية، التي نظمتها أكاديمية المواي تاي الرياضية على مدار يومين في ضيافة أكاديمية الأساطير للأنشطة الرياضية في بني ياس، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة في فئتي الكبار والناشئين.

وأسفرت النتائج عن فوز عمار أبوجيش بالمركز الأول لفئة 10 -11 سنة، وسعيد المزروعي بالمركز الأول لفئة 12-13 سنة، ومنصور المنصوري، ومحمد كريم بفئة 14- 15 سنة، ومحمد الصابري بفئة 16-17 سنة.

وفي منافسات الكبار، فاز إبراهيم بلال بالمركز الأول في وزن 63 كجم، والكويتي راشد المطيري بالمركز الأول في وزن 57 كجم، وفي منافسات السيدات، فازت كنزا هموزين بالمركز الأول، تلتها سلامة الجنيبي في المركز الثاني.

حضر البطولة ومراسم التتويج علي خوري عضو مجلس اتحاد اتحاد المواي تاي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وزاهر سيف الريامي مؤسس أكاديمية الأساطير، ومريم صالح النيادي رئيس مجلس إدارة أكاديمية المواي تاي، وعمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام.