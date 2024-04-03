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الرياضة

دوري إماراتي لـ«الألعاب التراثية»

دوري إماراتي لـ«الألعاب التراثية»
4 ابريل 2024 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد الرياضة للجميع، أول دوري للألعاب التراثية الإماراتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، على مدار 7 أسابيع، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، في مختلف إمارات الدولة، بهدف إحياء الألعاب التراثية الإماراتية، وذلك بمعدل أسبوع لكل إمارة بداية من الفجيرة وانتهاء بأبوظبي. ويستهدف دوري الألعاب الشعبية فئات عريضة من المجتمع، تشمل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات، وقاطني الفرجان، وغيرهم من الفئات وثيقة الصلة بالألعاب التراثية، على أن تضم اللجان المنظمة لجنة من كبار السن الذين عاصروا الألعاب الشعبية. وقالت خلود الجنيبي، الأمين العام لاتحاد الرياضة للجميع، إن إقامة البطولة تأتي تزامناً مع يوم التراث العالمي، بهدف الترويج للألعاب التراثية الإماراتية، وإبراز أهميتها، والحفاظ عليها، كموروث متجدد تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل.

المسابقات التراثية
الإمارات
الرياضة للجميع
يوم التراث العالمي
اليوم العالمي للتراث
الألعاب الشعبية
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