زايد عبد الله أفضل «براعم اليد» في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



فاز زايد عبدالله محمد لاعب نادي الشارقة بالمركز الأول في النسخة الثالثة من مسابقة أحسن لاعب براعم في كرة اليد، وجرت الاختبارات البدنية والفنية بصالة نادي الذيد وشارك فيها 24 لاعباً من 8 أندية بالإمارة، وجاء زميله محمد خميس بالمركز الثاني وتبعه منصور محمد من نادي خورفكان ثالثاً، ثم خميس محمد عبدالله من دبا الحصن رابعاً، فيما احتل المركز الخامس بالمشاركة كل من منصور محمد لاعب اتحاد كلباء وسالم بن حميد لاعب المدام.

وشهدت الاختبارات مشاركة أندية الذيد والشارقة والبطائح ومليحة واتحاد كلباء والمدام ودبا الحصن وخورفكان.

حضر حفل التكريم وتسليم الكؤوس والميداليات راشد عبد الله هويدن أمين السر العام لنادي الذيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومهير عبيد الخيال المدير الإداري وطارق بو سنينة خبير كرة اليد بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، وتم تقديم هدايا للمشاركين تحفيزاً وتشجيعاً.

يذكر أن المسابقة ينظمها مجلس الشارقة الرياضي سنوياً بهدف اكتشاف المواهب في الفئات العمرية المختلفة تمهيداً لرعايتها وصقلها بالتنسيق مع الأندية.